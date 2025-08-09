Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, defendió la participación de Marilyn Manson en la Fenapo 2025 ante la solicitud de que se cancele su concierto en el Teatro del Pueblo; esto dijo.

Una agrupación de padres de familia presentó una carta firmada al gobernador Ricardo Gallardo Cardona para cancelar el concierto de Marilyn Manson en la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2025.

El concierto de Marilyn Manson en la Fenapo 2025 está programado para el próximo domingo 10 de agosto después de las 8:00 de la noche, hora en que el recinto abre sus accesos, y todo indica que no se cancelará.

Marilyn Manson (@Marilyn Manson / Facebook)

¿Se cancelará el concierto de Marilyn Manson en San Luis Potosí? Esto dijo el gobernador sobre la Fenapo 2025

Ante la polémica del concierto de Marilyn Manson en la Fenapo 2025, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona explicó que el evento es para todos y ninguna persona está obligada a asistir.

“La Fenapo es para todos. Hay eventos para niños, para adultos mayores, para jóvenes. Nadie está obligado a asistir a ningún concierto”. Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí

Asimismo, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona dijo que San Luis Potosí es un estado laico y plural, por lo que nada prohíbe que el artista Marilyn Manson se presente en la Fenapo 2025.

Ricardo Gallardo Cardona (@rgc.mx / )

¿Por qué quieren cancelar concierto de Marilyn Manson en Fenapo 2025 de San Luis Potosí?

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) reunió más de 6 mil firmas para cancelar el concierto de Marilyn Manson en la Fenapo 2025 acusando que esta presentación atentaría contra la paz.

Esta agrupación escribió una carta dirigida a Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, y argumentaron que solo están velando por la seguridad de las familias que asisten al evento.

Según la agrupación de padres de familia, el repertorio de Marilyn Manson no es adecuado para un ambiente familiar y de acceso libre como lo es la Fenapo, pues podría haber consumo de sustancias y conductas inapropiadas.