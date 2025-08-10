¿Listo para el concierto de Marilyn Manson en la Fenapo? Te decimos setlist de canciones, horario y telonero para el 10 de agosto.
La Feria Nacional Potosina 2025 contará con la presentación por primera vez del cantante Marilyn Manson, de 56 años de edad.
Setlist de canciones para el concierto de Marilyn Manson en la Fenapo el 10 de agosto
El posible setlist de canciones del concierto de Marilyn Manson en la Fenapo el 10 de agosto sería este:
- Nod if you Understand
- Disposable Teens
- Angel with the Scabbed Wings
- Tourniquet
- Meet me in Purgatory
- This is the New Shit
- Death is not a Costume
- Raise the Red Flag
- mOBSCENE
- Great Big White World
- The Dope Show
- As Sick as the Secrets Within
- Sweet Dreams
- The Beautiful People
- One Assassination Under God
- Coma White
Este listado se basa en los recientes conciertos que Marilyn Manson ha dado, por lo que se espera haya un show similar en la Fenapo 2025.
Horario del concierto de Marilyn Manson en la Fenapo el 10 de agosto
El concierto de Marilyn Manson en la Fenapo será el 10 de agosto en El Foro Teatro del Pueblo.
Cabe mencionar que el horario para los conciertos en dicho recinto arrancarán en punto de las 08:00 pm.
Al ser un evento gratuito, se recomienda llegar con tiempo de anticipación por la alta demanda que se tiene previsto que habrá.
Recordemos que la presentación de Marilyn Manson ha generado mucha polémica, ya que hasta la iglesia pidió que el evento se cancelara.
El arzobispo de San Luis Potosí,Jorge Alberto Cavazos, de 62 años de edad, dirigió una carta al gobierno para que reconsiderara su postura.
No obstante, el gobernador gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo-de 44 años de edad-indicó que el concierto se realizaría.
Telonero del concierto de Marilyn Manson en la Fenapo el 10 de agosto
Hasta el momento, no se ha confirmado algún telonero para el concierto de Marilyn Manson en la Fenapo 2025.
Cabe señalar que el show de Marilyn Manson es parte del One Assassination Under God Tour 2025.
Dicha gira, en anteriores presentaciones, ha contado con bandas invitadas como Fiver Finger Death Punch y Slaughter to Prevail.