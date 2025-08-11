¿A qué hora termina el concierto de Marilyn Manson en la Fenapo? Te damos el horario del 10 de agosto.

Marilyn Manson, de 56 años de edad, es uno de los invitados para dar un concierto en la Feria Nacional Potosina 2025.

Horario del concierto de Marilyn Manson en la Fenapo hoy 10 de agosto

El concierto de Marilyn Manson en la Fenapo será este 10 de agosto en El Foro Teatro del Pueblo, acá te damos su horario.

Cabe mencionar que el show arrancará después de las 08:00 pm cuando abran las puertas del recinto de la Fenapo.

Concierto de Marilyn Manson en la Feria Nacional Potosina 2025 (@marilynmanson / Instagram)

El evento podría tener una duración de una hora y media o dos, por lo que estaría concluyendo a las 10:00 pm.

Se sugiere llegar con anticipación al concierto de Marilyn Manson, ya que habrá alta demanda para entrar a El Foro Teatro del Pueblo.

Aunque el concierto de Marilyn Manson es gratuito, la Fenapo contará con terrazas con este precio:

Terraza Verde Poniente: 3 mil 335 pesos

Terraza Blanca Oriente: 4 mil 025 pesos

Marilyn Manson (Marilyn Manson Facebook @Marilyn Manson )

Setlist de canciones para el concierto de Marilyn Manson en la Fenapo el 10 de agosto

El posible setlist de canciones del concierto de Marilyn Manson en la Fenapo el 10 de agosto sería este:

Nod if you Understand

Disposable Teens

Angel with the Scabbed Wings

Tourniquet

Meet me in Purgatory

This is the New Shit

Death is not a Costume

Raise the Red Flag

mOBSCENE

Great Big White World

The Dope Show

As Sick as the Secrets Within

Sweet Dreams

The Beautiful People

One Assassination Under God

Coma White

El listado se basa en los recientes conciertos que Marilyn Manson ha dado, por lo que se espera haya un show similar en la Fenapo 2025.

La presentación de Marilyn Manson es una de las que más expectativas ha generado entre el público.

Especialmente, porque el cantante llega por primera vez a San Luis Potosí, además de que su show ha provocado polémica.

Recordemos que la iglesia criticó la inclusión de Marilyn Manson en la Fenapo e incluso solicitó que el concierto se cancelara.

No obstante, el gobierno estatal decidió continuar con la presentación de Marilyn Manson.