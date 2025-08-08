El concierto de Marilyn Manson -de 56 años de edad- en la Feria Nacional Potosina (Fenapo) podría ser cancelado.

Y es que la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) acusó a Marilyn Manson de “atentar contra la paz”.

¿El concierto de Marilyn Manson en la Fenapo podría ser cancelado?

El concierto de Marilyn Manson programado para llevarse a cabo el próximo domingo 10 de agosto de 2025 en la Fenapo podría ser cancelado.

Y es que la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) acusó a Marilyn Manson de “atentar contra la paz” en San Luis Potosí.

La petición de la organización contaría con el respaldo de más de 6 mil ciudadano s y específica no estar en contra de la música, sino de que se lleve en espacios públicos familiares.

“No estamos en contra del arte ni de la música, sino de los espectáculos que atentan contra la paz, la dignidad y el sano desarrollo de nuestros hijos.” UNPF

En este sentido, se explicó a los medios que la ferias populares han sido históricamente espacios de convivencia familiar, las cuales se ligan a tradiciones religiosas, culturales e históricas.

Por lo que en vista de los antecedentes de Marilyn Manson, la presencia del artista estaría promover mensajes contrarios al respeto, uso de lenguaje ofensivo e incitaría a violencia.

Hasta el momento, la petición realizada frente al palacio de Gobierno del Estado para cancelar el concierto de Marilyn Manson en la Fenapo aún no ha recibido respuesta.

¿Qué sabemos del Pconcierto de Marilyn Manson en la Fenapo?

A pesar de la petición de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) para cancelar el concierto de Marilyn Manson, es p robable que el cantante se presente en el teatro del pueblo como fue programado.

Y es que el pasado jueves 7 de agosto, Marilyn Manson fue captado arribando al Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga; sin embargo, el cantante viaja en solitario.

Por lo que el próximo domingo 10 de agosto en el Teatro del Pueblo, se prevé que Marilyn Manson empiece su show después de las 8:00 de la noche, hora en que el recinto abre sus accesos.