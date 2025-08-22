Una vez más, el rapero estadounidense Lil Nas X, de 26 años de edad, está en medio de la polémica.

La madrugada del 21 de agosto, Lil Nas X fue arrestado por policías de Los Ángeles tras pasearse por calles en calzones.

El raro momento quedó capturado en video, el cual te compartimos en SDPnoticias.

¿Qué pasó con Lil Nas X? El video por el cual terminó detenido

El pasado jueves alrededor de las 4 de la mañana, Lil Nas X fue captado caminando semidesnudo en Ventura Boulevard, una de las principales vías de Los Ángeles, California.

En ese momento, Lil Nas X únicamente vestía unos calzoncillos blancos a juego con unas botas, muestra el video compartido por el especializado portal TMZ.

De esto hablamos:

Lil Nas X Hospitalized for Possible OVERDOSE after Roaming the streets of LA NEARLY NAKED



GO A HEAD BABE! Is TEARING MEE!! 🤣🤣😂🤣😂 pic.twitter.com/anaqvD0hl1 — Armon Wiggins (@ArmonWiggins) August 21, 2025

La persona que lo grabó asegura que el rapero argumentó que iría a una fiesta por lo que caminaba en medio de calles y en un momento dado tomó un cono de seguridad de pvc, el cual se colocó en la cabeza.

Además del camarógrafo, la gente que lo vio llamó a la policía, quiénes tras discutir con él, lo arrestaron.

🚨ALERTE | Lil Nas X transforme L.A. en défilé de mode à 4h du mat' : slip🩲, bottes 👢et cône de signalisation en guise de chapeau ! Hospitalisé pour suspicion d'overdose, il assure toujours le show !. (TMZ)#OldTownRoad #lilnasx pic.twitter.com/waUnghgeBG — Le Fil Express (@LeFilExpress) August 21, 2025

Hospitalizan a Lil Nas X por sobredosis

A poco de su arresto, elementos policiales trasladaron a Lil Nas X al hospital por una posible sobredosis.

Hasta el momento, Lil Nas X se encuentra en el nocosomio. Debido a que su representante no ha abordado el tema, se desconoce su estado de salud.

Por otro lado, también es desconocido el cargo que el rapero enfrentará por su paseo nocturno en calzoncillos.

Lil Nas X habla de los momentos difíciles que vivió en los últimos años

El arresto de Lil Nas X ha revivido un video en el que el rapero dice haber atravesado por momentos difíciles en los últimos años.

El video se grabó en febrero de este 2025, mes en que Lil Nas X anunció que lanzaría música.

En aquel momento, el rapero preocupó a sus fans ya que dijo sentirse “inconstante” y “disperso”; sin embargo, entregaría lo mejor de sí.

"Estos últimos años han sido bastante difíciles para mí... Estoy llegando a este punto en el que siento confianza en mí mismo y en lo que hago. Y estoy intentando asegurarme de ponerle intención a mi música, a mi visión y a la creatividad que hay detrás de todo" Lil Nas X

Tras la publicación de ese video, el rapero decidió mantener en bajo perfil su vida personal.