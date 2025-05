El juicio del rapero estadounidense Puff Diddy, de 55 años de edad, sigue causando revuelo, tanto que en redes sociales han revivido una polémica que lo involucra con 50 Cent.

Esto a la pelea entre Puff Diddy y el también cantante de rap y hip hop, 50 Cent de 49 años de edad, por lo que se dice que el asesinato de The Notorious B.I.G tuvo todo que ver en esta rivalidad.

Asesinato de The Notorious B.I.G tuvo todo que ver en la pelea entre Puff Diddy y 50 Cent

Ante los dichos de una pelea entre los raperos todo indica que tiene que ver con la muerte de The Notorious B.I.G, luego de que 50 Cent insinuó en su canción The Bomb de 2005, que Puff Diddy sabía quién lo había asesinado, en dicho tema se puede escuchar:

“Who shot Biggie Smalls? We don’t get ‘em / They gonna kill us all […] Man, Puffy know who hit that n***” (¿Quién mató a Biggie Smalls? / Agárrenlos / O nos matan a todos […] Puffy sabe quién mató a ese n*****).

The Notorious B.I.G. será revivido y dará concierto en el metaverso (The Notorious B.I.G. / YouTube)

Puff Diddy y 50 Cent en pelea, así a sido su rivalidad

La pelea de Puff Diddy y 50 Cent no solo han sido los dichos sobre el asesinato de The Notorious B.I.G, pues su rivalidad va más allá entre los raperos.

Pues otro de los detalles entre la rivalidad de Puff Diddy y 50 Cent ha sido en torno a sus trabajos con marcas de vodka rivales.

Esto en referencia a que Puff Diddy se convirtió en la cara del vodka Ciroc de Diageo en 2007 y trabajó con la compañía hasta enero de 2024 ante sus polémicas acusaciones.

Mientras que desde 2016, 50 Cent se asoció con Effen Vodka y es colaborador promocional, tanto que al preguntarle alguna vez dijo “cuando salgo de noche, eso es lo que bebo.”

Entre la pelea de los raperos, otra de las discusiones ha sido las declaraciones en una entrevista a 50 Cent, en la que contó haberse sentido incómodo cuando Puff Diddy lo invitó a ir de compras.

“Me pidió que fuéramos de compras. Me pareció lo más raro del mundo, porque eso es algo que un hombre le dice a una mujer. Y yo solo pensaba: ‘Nah, no voy a lidiar con esta energía rara o esas cosas extrañas’”. 50 Cent

Por otra parte en 2018, Puff Diddy declaró al podcast “The breakfast club” que no había pleito con 50 Cent e incluso de manera irónica dijo que él creía que su colega lo amaba.

“Él y yo podríamos ser amigos, pero no quiere. Yo sí quiero ser su amigo para enseñarle todo lo que sé y que se vuelva mejor consiguiendo dinero, ya que soy el número uno en eso. 50, por favor sé mi amigo. 50, me estás rompiendo el corazón. Curtis, por favor sé mi amigo. Por favor.” Puff Diddy

Ya para 2023, la rivalidad entre Puff Diddy y 50 Cent se calentó en medio de las acusaciones de Sean Combs.

Luego de que 50 Cent compartiera fotos de las redadas a las propiedades de Puff Diddy así como apunto que “eso no lo hacen a menos que tengan un caso sólido”.

Asimismo, en 2024, el rapero 50 Cent apunto estar preparado un documental para Netflix sobre las acusaciones a Puff Diddy, sin embargo, al parecer este trabajo con la plataforma de streaming está sin producirse.