Keanu Reeves regresa a México para presentarse en la Ciudad de México el próximo 25 de noviembre en su faceta como bajista de la banda Dogstar.

El evento se llevará a cabo en el Estadio Fray Nano, donde la agrupación de rock alternativo servirá como invitada especial en un cartel que incluye a A Perfect Circle y Puscifer.

Tras una larga pausa que terminó en 2023, el trío musical llegará para promocionar su cuarto álbum de estudio titulado All In Now.

Keanu Reeves se presentará con su banda Dogstar en la CDMX

Keanu Reeves se presentará en la Ciudad de México con su banda de rock alternativo Dogstar, compartiendo escenario como invitados especiales en el concierto de A Perfect Circle y Puscifer:

Fecha: Miércoles 25 de noviembre de 2026

Lugar: Estadio Fray Nano, Ciudad de México

Horarios: La apertura de puertas está programada a las 16:00 horas y el evento iniciará a las 18:30 horas

Alineación del evento: Dogstar, A Perfect Circle, Puscifer y Dave Hill

Keanu Reeves en México con Dogstar: tocarán con A Perfect Circle y Puscifer (@keanureeves.media / Instagram )

Keanu Reeves se desempeña como bajista de la agrupación Dogstar. La banda se completa con Bret Domrose (guitarra y voz principal) y Robert Mailhouse (batería).

Fundada en 1991, la banda lanzó los discos Our Little Visionary (1996) y Happy Ending (2000) antes de una larga pausa.

Se reunieron oficialmente en 2023 con el álbum Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees.

La banda llega a México como parte de la gira de su cuarto álbum de estudio, All In Now (publicado en mayo de 2026 y producido por Nick Launay), por lo que interpretarán en directo las canciones de esta nueva producción.

También se esperan temas de su álbum de reencuentro Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees (2023), combinados con material de sus producciones de los noventa (Our Little Visionary y Happy Ending).

Gran expectación por la presentación de Keanu Reeves con Dogstar

La incorporación de Dogstar al concierto del próximo 25 de noviembre de 2026 en el Estadio Fray Nano, ha generado una enorme expectativa entre el público mexicano.

Esta fecha marcará la primera presentación oficial de Dogstar en territorio mexicano. El público tendrá la oportunidad de ver a la estrella de Hollywood alejado de la pantalla grande, desenvolviéndose totalmente en vivo como bajista profesional de la agrupación.

El grupo ofrecerá una propuesta enfocada en el rock alternativo con matices de grunge, respaldada por el amor genuino de Reeves por escribir y tocar música en directo y un profundo compromiso por brindar un show lleno de energía.

Las entradas están disponibles en línea a través de la plataforma FunTicket y de forma física en las taquillas de Forum Buenavista.