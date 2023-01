Paty Cantú explica técnicamente por qué no sería plagio la tiradera de Shakira en donde arremete en contra de Gerard Piqué y su actual pareja Clara Chía.

En medio de acusaciones por plagio, Paty Cantú de 39 años de edad explicó técnicamente por que no sería considerado como un robo por parte de Shakira.

Sin embargo varios versiones señalan que no se podría hablar de un plagio por parte de Shakira. Tal fue el caso de Paty Cantú, quien explicó técnicamente por qué no sería considerado un robo.

En entrevista presentada por el programa Hoy, Paty Cantú puntualizó que no cree que se trate de plagio ya que técnicamente no cumple con los requerimientos mínimos.

“No lo creo la verdad, yo no me meto, pero de lo que escuché son así como tres segundos, no llega a ocho compases, no tiene la misma progresión abajo, no tiene la misma letra”

Paty Cantú