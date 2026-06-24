La cantautora mexicana Paty Cantú será la encargada de abrir los conciertos de la residencia “To Be Free” de Sam Smith en el Auditorio Nacional de la CDMX, según confirmó Ocesa.

La intérprete de “Corazón bipolar” compartió su entusiasmo en redes sociales, celebrando la oportunidad de presentarse como telonera en este ciclo especial de Sam Smith.

Los conciertos están programados para el 17, 18, 20 y 21 de agosto de 2026, todos a las 9:00 pm, con boletos disponibles en Ticketmaster y taquillas del recinto.

¿Cuándo son los conciertos de la residencia de Sam Smith en el Auditorio Nacional con Paty Cantú?

Los conciertos de la residencia de Sam Smith en el Auditorio Nacional con Paty Cantú como su invitada especial como telonera están programados para las fechas del:

17, 18, 20 y 21 de agosto 2026 en punto de las 9:00 de la noche

Si no tienes tus boletos para ver a Sam Smith en el Auditorio Nacional con Paty Cantú, aún quedan algunos pocos, por lo que te recomendamos checar la página de Ticketmaster o acudir a las taquillas del recinto.

Paty Cantú abrirá la residencia de Sam Smith en el Auditorio Nacional (Ocesa )

Posibles canciones de Paty Cantú como telonero de Sam Smith en el Auditorio Nacional

Se espera que Paty Cantú como telonera de Sam Smith en el Auditorio Nacional tenga una selección especial de sus mejores canciones en vivo.

Por lo que las posibles canciones de Paty Cantú como telonero de Sam Smith en el Auditorio Nacional, podrían ser: