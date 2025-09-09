La cantante y actriz estadounidense de 37 años de edad, Hilary Duff ha emocionado a sus fans por primera vez en una década con el anuncio de nueva música “o algo” en Instagram.

Pues al parecer el regreso de Hilary Duff tendrá nuevo disco en camino, tras un importante paso en su carrera musical, pero no será solo eso.

Hilary Duff prepara su regreso a la música tras 10 años con nuevo disco, así lo anunció en Instagram

A través de su perfil en la red social de Instagram, la cantante Hilary Duff emociona a sus fans son su regreso a la música tras 10 años, compartiendo una serie de imágenes y el mensaje de:

“Nueva música o algo”.

Tras ello, también se dio a conocer en un comunicado de prensa que Hilary Dufff ha firmado con la disquera Atlantic Records para su regreso a la música.

Por lo que es más que un hecho que pronto los fans se emocionarán aún más con la nueva música que está por llegar de Hilary Duff.

“Preparándose para lo que promete ser un capítulo creativo audaz, la galardonada superestrella mundial multiplatino, actriz, productora, emprendedora, filántropa, autora superventas del New York Times e ícono generacional Hilary Duff ha firmado con Atlantic Records para su esperado regreso a la música”. Atlantic Records

Hilary Duff (@HilaryDuff)

Hilary Duff también tendrá docuserie de su regreso a la música tras 10 años

Además del comeback de Hilary Duff con nueva música tras 10 años inactiva, desde su último álbum Breathe In. Breathe Out. de 2015, esto no es todo lo que la cantante prepara.

Ya que el regreso de Hilary Duff a la música vendrá acompañado de una docuseries dirigida por el británico Sam Wrench de 34 años; conocido por su trabajos con Taylor Swift: The Eras Tour y A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter.

Dicha docuserie de su regreso a la música tras 10 años de Hilary Duff promete ser un trabajo íntimo en que se narrará “el tan esperado regreso musical y la aventura personal” de la cantante .

Además de que también se tocaran temas como “ los altibajos y todo las demás cosas, mientras compagina la crianza de una familia, la grabación de nueva música, los ensayos de conciertos y la preparación para actuar en el escenario por primera vez en más de una década”.