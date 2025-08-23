Natalia Lafourcade, cantautora mexicana de 41 años de edad, informó que hará una pausa en parte de su Cancionera Tour 2025, tras recibir la noticia de que se convertirá en madre.

La intérprete compartió con entusiasmo que está viviendo una “hermosa sorpresa” con la llegada de su primer bebé.

Reprogramación de fechas de Natalia Lafourcade en Estados Unidos y Canadá

Siguiendo las recomendaciones médicas, Natalia Lafourcade decidió posponer varios conciertos previstos en septiembre en Estados Unidos y Canadá.

Las nuevas presentaciones quedaron reagendadas para abril y junio de 2025 en ciudades como Nueva York, Miami, Atlanta, Seattle, Los Ángeles y Vancouver.

Últimos conciertos de Natalia Lafourcade en México este 2025

La artista adelantó que se encuentra en Veracruz, donde se prepara para los que serán sus últimos shows de este año en el Auditorio Nacional , programados para septiembre y octubre.

Después tomará un tiempo para dedicarse a la maternidad y reencontrarse con su público en un tiempo.

Natalia Lafourcade lanza mensaje a sus seguidores

En un comunicado publicado en redes sociales, Natalia Lafourcade expresó gratitud por el cariño recibido en esta etapa y explicó la razón de la pausa:

“La vida me está regalando la experiencia de vivir un embarazo, y siguiendo indicaciones médicas, haremos una pausa para cuidar este momento especial y retomar la música el próximo año”. Natalia Lafourcade.

