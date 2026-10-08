Se dio a conocer la muerte de C.W. Morgan, actor de Scream, a los 72 años de edad.

De acuerdo con el medio TMZ, C.W. Morgan murió el pasado 30 de agosto en el condado de Los Ángeles, en Estados Unidos. Sin embargo, apenas hoy 8 de octubre se hizo pública la noticia.

Por el momento se desconocen las causa de su muerte, aunque los registros forenses preliminares indican que falleció en un baño.

La partida de C.W. Morgan ha generado sorpresa entre familiares y fans que lo recuerdan en su papel de Hank Loomis, padre de Billy Loomis, el asesino Ghostface original en Scream.

Muere C.W. Morgan, actor de Scream, a los 72 años (Especial)

Reportan muerte de C.W. Morgan, actor de Scream

Según reportes, la muerte de C.W. Morgan se confirmó luego de que agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles respondieran a un llamado para investigar una deceso aparentemente de causas naturales.

En el lugar también se solicitó la intervención del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, quienes recibieron un aviso por un hombre adulto inconsciente.

No obstante, el actor de Scream no fue trasladado al hospital, ya que se encontraba sin signos vitales y de inmediato se canalizó al forense.

Vía redes sociales, la hija de C.W. Morgan, Renata Macfie, publicó un conmovedor mensaje para despedir a su padre:

“Nunca encontraré las palabras adecuadas para esta publicación. Perderte ha dejado un vacío inmenso en mi corazón. Ya te extraño infinitamente. Mantendré viva la costumbre de nuestros paseos en coche por Mulholland y nuestras salidas a Starbucks. Me siento agradecida y afortunada de haberte tenido como papá. Mi Guck. Descansa en paz, papi. La vida nunca será igual sin ti ni sin tus chistes inoportunos, esos que heredé de ti. Te quiero infinitamente (y ya no discutiremos más sobre eso: he ganado yo)”. Renata Macfie, hija del actor C.W. Morgan

A las condolencias de Renata Macfie también se unieron familiares, amigos y fans del actor C.W. Morgan.

Muere C.W. Morgan, actor de Scream, a los 72 años (Especial)

El papel de C.W. Morgan en la franquicia Scream

La carrera de C.W. Morgan siempre será recordada por salir en la película Scream de 1996, dirigida por Wes Craven.

El actor interpretó al abogado Hank Loomis, padre de Billy Loomis.

Su personaje defendía la inocencia de su hijo en relación a los asesinatos de Ghostface en Woodsboro sin saber que realmente era uno de los homicidas.

Para la película Scream 3 del año 2000, C.W. Morgan hizo un nuevo cameo.

En dicha cinta se reveló que tenía un aventura secreta con Maureen Prescott, la madre de Sydney.