David Surkamp fue un cantante, guitarrista y compositor estadounidense que encabezó Pavlov’s Dog, agrupación formada durante la década de 1970.

Con una voz aguda, vibrante y poco convencional, Surkamp se convirtió en la principal identidad sonora de la banda.

El músico murió el 13 de octubre de 2026, a los 74 años. Pavlov’s Dog confirmó su fallecimiento y, hasta ahora, no se ha informado públicamente la causa.

¿Quién fue David Surkamp?

David Surkamp fue el vocalista, guitarrista y compositor de Pavlov’s Dog, banda que surgió en St. Louis a partir del grupo High On A Small Hill, formado por Surkamp y amigos de la preparatoria.

La agrupación destacó por combinar elementos del rock progresivo, folk y música clásica, mientras que la voz aguda y con vibrato de Surkamp se convirtió en una de sus principales características.

David Surkamp (Instagram | @pavlovsdogofficial)

¿Cuántos años tenía David Surkamp?

David Surkamp tenía 74 años al momento de su muerte. Nació el 23 de mayo de 1952 en St. Louis, Misuri.

¿Quién fue la esposa de David Surkamp?

David Surkamp estuvo casado con Sara Surkamp, quien también formó parte de Pavlov’s Dog como vocalista y guitarrista durante la etapa de reunión de la banda.

La pareja se conocía desde la adolescencia y mantuvo una relación durante décadas. Sara murió en noviembre de 2025, menos de un año antes que el músico.

Sara Surkamp (Instagram | @pavlovsdogofficial)

¿Qué signo zodiacal era David Surkamp?

David Surkamp era Géminis, pues nació un 23 de mayo.

¿David Surkamp tuvo hijos?

David y Sara Surkamp tuvieron dos hijos, Saylor y Evan. En entrevistas, el músico también habló de su familia y de sus cuatro nietos.

Tras su fallecimiento, Pavlov’s Dog expresó sus condolencias a Saylor, Evan y al resto de la familia Surkamp.

¿Qué estudió David Surkamp?

No existe información pública sobre una carrera universitaria cursada por David Surkamp.

Desde joven estuvo vinculado con la música: recibió clases de piano y durante la preparatoria también estudió flauta.

En esa etapa comenzó a escribir canciones y formó High On A Small Hill junto a Rick Stockton y otros compañeros, proyecto que posteriormente evolucionó en Pavlov’s Dog.

Trayectoria musical de David Surkamp como una leyenda del rock

Surkamp lideró Pavlov’s Dog desde sus primeros años y participó en discos fundamentales como Pampered Menial y At the Sound of the Bell, además de canciones como “Julia” y “Late November”.

Aunque la agrupación atravesó separaciones y cambios de integrantes, regresó en distintas etapas. David Surkamp también colaboró con Iain Matthews en el grupo Hi-Fi y trabajó como periodista.

Pavlov’s Dog volvió a grabar y presentarse en las décadas siguientes, con álbumes como Lost in America, Echo & Boo, Prodigal Dreamer y Wonderlust.

David Surkamp murió inesperadamente el 13 de octubre de 2026. La banda destacó su creatividad, sensibilidad artística y entrega sobre el escenario; la causa de muerte no ha sido revelada públicamente.