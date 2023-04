A todos se nos pasó un gran detalle de Miley Cyrus, pues al parecer la cantante sacó un disco secreto a la par de cuando estrenó Endless Summer Vacation.

Un revuelo es lo que está ocasionando Miley Cyrus -de 30 años de edad-, luego de que se le vincule con un disco secreto que nadie vio venir.

Luego de que los fans de la ex estrella de Disney aseguren que una tal artista de nombre Clara Pierce es la misma Miley Cyrus.

Por lo que Miley Cyrus habría engañado a todos el pasado 10 de marzo, pues no solo estrenó su octavo álbum Endless Summer Vacation, sino que también habría sacado un un disco secreto.

¿Miley Cyrus sacó un disco secreto? Un detalle se nos pasó cuando estrenó Endless Summer Vacation (Miley Cyrus)

Down With Me, el disco secreto de Miley Cyrus bajo el seudónimo de Clara Pierce

A través de redes sociales, el nombre de Clara Pierce se ha convertido en tendencia, pues al parecer sería el seudónimo que utilizó Miley Cyrus para sacar un disco secreto titulado Down With Me.

Luego de que fans reconocieran el muy particular timbre de voz de Miley Cyrus en el disco de Clara Pierce.

¿Miley Cyrus sacó un disco secreto? Un detalle se nos pasó cuando estrenó Endless Summer Vacation (Especial)

clara pierce is miley cyrus pic.twitter.com/eb7iJ3gODx — leeann 🫶🏻s bea 💌🕰️ (@Iapidus) April 25, 2023

Aunque las similitudes no solo se dan entre la voz de Miley Cyrus y Clara Pierce, pues hay muchos más indicios que llevan a asegurar que Down With Me es el disco secreto de la intérprete de Flowers.

A esto el supuesto disco secreto Miley Cyrus fue lanzado nada más ni menos que el mismo día que estrenó Endless Summer Vacation; 10 de marzo de 2023.

Por lo que Down With Me de Clara Pierce es un disco de 12 pistas, mismo que estaba disponible en Spotify y Apple Music, sin embargo ya fue borrado.

Asimismo, Down With Me de Clara Pierce tiene una canción de nombre Without You; que resulta ser el mismo título que le dio Miley Cyrus al tema colaboración con Kid Laroi- de 19 años de edad- en 2021.

Así como también en el disco secreto de Miley Cyrus está la canción See You Again, de la cual también existe un tema con ese título de la cantante pero que estrenó en 2007.

Otra similitud que se puede encontrar en el disco de Down With Me de Clara Pierce es la canción Sagittarius que haría referencia al signo zodiacal sagitario de Miley Cyrus.

Por lo que al reunir todas estas similitudes, son muchos los que apuntan que el disco secreto de Miley Cyrus en realidad es el disco dedicatoria a la relación que tuvo con Liam Hemsworth -de 33 años de edad- y no Endless Summer Vacation.

Clara Pierce, sería el alter ego de Miley Cyrus que compuso su disco secreto

Uno de los detalles sobre el disco secreto de Miley Cyrus está que el nombre de Clara Pierce sería el alter ego de la intérprete de River.

Pues en coincidencia Miley Cyrus es una artista en el cual los alter ego -el otro yo- han estado muy presentes en su carrera tanto musical como actoral.

Por lo que para engañar a todos, Miley Cyrus ahora tendría su propio alter ego, tal cual fue el caso con su personaje de Miley Stewart a quien todos conocían como Hannah Montana.

O el caso de Ashley O, la superestrella del mundo futurista de Black Mirror que interpretó Miley Cyrus para la famosa serie de Netflix, y que hizo que viéramos a la cantante en dicho papel.

Por lo que no sería nada inusual que Clara Pierce sea alter ego de Miley Cyrus.

No sería Miley Cyrus la autora del disco secreto, sino una inteligencia artificial que usó su voz

Entre las teorías sobre Miley Cyrus y Clara Pierce, hay quienes hasta creen que el disco secreto fue creado nada más ni menos que por una inteligencia artificial.

Teoría que no puede ser descartada, tan solo basta recordar que hace unos días se hizo viral la canción falsa de Drake -de 36 años de edad- y The Weeknd -de 33 años de edad- compuesta con nada más ni menos que por una inteligencia artificial.

O el caso de la cantante Grimes-de 35 años de edad- quien se puso muy espléndida y “regaló” su voz a la inteligencia artificial.