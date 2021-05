Miguel Bosé pagará casi 2 mdp por deducir impuestos de gastos personales en España

Miguel Bosé está en problemas nuevamente con la Hacienda de España. En 2019 se informó que debía más de 43.8 millones de pesos en impuestos.

Por fortuna, Miguel Bosé pagó parte de la deuda y salió de la lista de morosos, pero ahora Hacienda le ha impuesto una multa por deducir indebidamente gastos de índole personal.

La sanción fue establecida por la Agencia Tributaria de España, luego que Miguel Bosé perdiera el último recurso que interpuso contra una multa previa por las deducciones indebidas.

Las autoridades hacendarias detallaron que el intérprete de ‘Morena Mía’ dedujo de los gastos de su empresa ‘Costaguana’ el IVA generado por gastos personales, entre ellos:

También, se informó, Miguel Bosé presentó la factura de los servicios de seguridad de un inmueble para reducir indebidamente sus impuestos.

Ante ello, la Agencia Tributaria de España explicó en la sentencia dictada el pasado 3 de marzo:

“Esos gastos no corresponden a la actividad desarrollada por Costaguana, sino que son gastos de índole personal o particular de Miguel Bosé y/o liberalidades y en ningún momento pueden considerarse deducibles en el IVA por no estar directamente afectadas a la realización de una actividad empresarial o profesional”

Agencia Tributaria de España