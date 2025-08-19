Mía Rubín compartirá escenario con destacados artistas en el Festival Mundial del Bolero en CDMX.
La carrera musical de Mía Rubín -de 20 años de edad- comienza a consolidarse, y esta vez destacará en un concierto que traerá lo mejor del bolero.
Si no te quieres perder el X Festival Mundial del Bolero en CDMX con Mía Rubín, te compartimos todos los detalles sobre el evento:
- Fecha: Sábado 23 de agosto de 2025
- Horario: 18:00 horas
- Recinto: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
Cartel completo de X Festival Mundial del Bolero en CDMX con Mía Rubín y más
El X Festival Mundial del Bolero en CDMX con Mía Rubín contará con la participación de los siguientes artistas:
- Kika Edgar, de 40 años de edad
- Jerry Velázquez, de 35 años de edad
- Los Miranda
- Matías Gruener, de 19 años de edad
- Milly Bros
- Hermanos Pérez Meza
- Dustin Garza
- Los Hermanos Reyna y José
- Laura Daniela, de 23 años de edad
- Tania Matuz
- Martín Carrillo
- Ismael de la R Gala
- Iberri
- Job Adán
- Héctor Cancino
- Christian González
- Katya Ruiz
- Roberto Hernández
- José Bortá (Argentina)
- Maximus (Venezuela)
- Eduardo Villatoro (Guatemala)
- Yago Robles (Ecuador)
Mía Rubín Legarreta subirá al escenario del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris para interpretar canciones de bolero.
La cantante forma parte de la Gala Juvenil, que es una muestra de los nuevos interpretes del género acompañados por la Orquesta Mexicana del Bolero.
Precio de boletos para X Festival Mundial del Bolero en CDMX
Los boletos para ver a Mía Rubín en el X Festival Mundial del Bolero en CDMX, se encuentran disponibles en Ticketmaster.
Los precios para asistir al X Festival Mundial del Bolero en CDMX son los siguientes:
- Galería: 305 pesos
- Zona ANFI 2: 427 pesos
- Zona ANFI 3: 427 pesos
- Zona ANFI 4: 427 pesos
- Zona ANFI 5: 427 pesos
- 1P PLUS: Mil 307 pesos
- Zona 1PLA1: 671 pesos
- Zona 1PLA2: 671 pesos
- Luneta: Mil 207 pesos
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México invita al público a presenciar la décima edición de Festival Mundial del Bolero en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.
Con la participación de Mía Rubín y más de 30 artistas en escena, revivirán las joyas más queridas del bolero.