Mía Rubín compartirá escenario con destacados artistas en el Festival Mundial del Bolero en CDMX.

La carrera musical de Mía Rubín -de 20 años de edad- comienza a consolidarse, y esta vez destacará en un concierto que traerá lo mejor del bolero.

Si no te quieres perder el X Festival Mundial del Bolero en CDMX con Mía Rubín, te compartimos todos los detalles sobre el evento:

Fecha: Sábado 23 de agosto de 2025

Horario: 18:00 horas

Recinto: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Cartel completo de X Festival Mundial del Bolero en CDMX con Mía Rubín y más

El X Festival Mundial del Bolero en CDMX con Mía Rubín contará con la participación de los siguientes artistas:

Kika Edgar, de 40 años de edad

Jerry Velázquez, de 35 años de edad

Los Miranda

Matías Gruener, de 19 años de edad

Milly Bros

Hermanos Pérez Meza

Dustin Garza

Los Hermanos Reyna y José

Laura Daniela, de 23 años de edad

Tania Matuz

Martín Carrillo

Ismael de la R Gala

Iberri

Job Adán

Héctor Cancino

Christian González

Katya Ruiz

Roberto Hernández

José Bortá (Argentina)

Maximus (Venezuela)

Eduardo Villatoro (Guatemala)

Yago Robles (Ecuador)

Mía Rubín Legarreta subirá al escenario del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris para interpretar canciones de bolero.

La cantante forma parte de la Gala Juvenil, que es una muestra de los nuevos interpretes del género acompañados por la Orquesta Mexicana del Bolero.

Precio de boletos para X Festival Mundial del Bolero en CDMX

Los boletos para ver a Mía Rubín en el X Festival Mundial del Bolero en CDMX, se encuentran disponibles en Ticketmaster.

Los precios para asistir al X Festival Mundial del Bolero en CDMX son los siguientes:

Galería: 305 pesos

Zona ANFI 2: 427 pesos

Zona ANFI 3: 427 pesos

Zona ANFI 4: 427 pesos

Zona ANFI 5: 427 pesos

1P PLUS: Mil 307 pesos

Zona 1PLA1: 671 pesos

Zona 1PLA2: 671 pesos

Luneta: Mil 207 pesos

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México invita al público a presenciar la décima edición de Festival Mundial del Bolero en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

Con la participación de Mía Rubín y más de 30 artistas en escena, revivirán las joyas más queridas del bolero.