Mía Rubín Legarreta cumplió 20 años el 22 de abril y se lo celebraron sus famosos padres.

Andrea Legarreta -de 53 años de edad- y Erik Rubín -de 54 años de edad- celebraron el cumpleaños de su primogénita con conmovedores mensajes.

La cantante celebró su cumpleaños junto a su familia y un pastel enorme que le llevaron hasta su cama.

Andrea Legarreta y Erik Rubín celebraron el cumpleaños número 20 de Mía Rubín Legarreta con mensajes de cariño en Instagram.

La primera en felicitar a su hija fue Andrea Legarreta, quien llenó de palabras dulces a su primogénita.

Andrea Legarreta describió el nacimiento de Mía Rubín Legarreta como un sueño de amor y deseó que todos sus sueños se hagan realidad.

“Estoy muy orgullosa de todo lo que eres y en lo que te has convertido amor. Gracias por todo lo que hemos construido juntas, complicidad, apoyo, ternura, risas, confianza, lágrimas y la certeza de que SIEMPRE estaremos la una para la otra”

La conductora expresó que era la más feliz al ser la mamá de Mía Rubín Legarreta y cerró su mensaje con: “Te amo infinito”.

Andrea Legarreta y Erik Rubín sorprendieron a Mía Rubín Legarreta con un pastel de cumpleaños que le llevaron hasta su cama.

Daniel Bisogno “jamás me mantuvo”, niega Alex Bisogno y enlista las demás ‘mentiras’ de Pati Chapoy

Mía Rubín Legarreta se mostró feliz en las fotografías y usó una diadema de unicornio, la cual combinó con su enorme vela dorada.

View this post on Instagram

Mía Rubín Legarreta también recibió un tierno mensaje de su papá, Erik Rubín, y las conmovedoras palabras llenaron de ternura a sus seguidores.

Erik Rubín celebró que su hija esté cumpliendo 20 años, pero aclaró que siempre la verá como su niña.

El cantante expresó que le conmovía ver cómo crecía Mía Rubín Legarreta y aseguró que su llegada había iluminado su vida y la de Andrea Legarreta.

Erik Rubín finalizó su mensaje deseando que Mía Rubín Legarreta logre todos sus sueños.

“Me conmueve pensar que ayer eras una niña, mi niña y eso siempre lo serás. Te lo he dicho muchas veces, pero no me cansaré de repetirte que llegaste para iluminar nuestras vidas. Mereces lo que sueñas. Te amo”

Erik Rubín