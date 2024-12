Maluma -de 30 años de edad- anuncia conciertos en México y tuvo una pequeña presentación en el Monumento a la Revolución; esto pasó en su regreso a CDMX.

El ‘Pretty Boy’ estuvo en la CDMX para anunciar su nueva gira y lo hizo a lo grande la tarde del viernes 6 de diciembre en el Monumento a la Revolución.

La cita fue a las 16:00 horas y cientos de fans se agruparon en el conocido monumento para esperar a Maluma, quien estuvo a bordo de turibús.

Maluma estuvo en CDMX para presentar su nueva gira🔥❤️ pic.twitter.com/kbMobJVbPH — Programa Hoy (@programa_hoy) December 7, 2024

Esto pasó en la presentación de Maluma en el Monumento a la Revolución

El Monumento a la Revolución estuvo abarrotado de fans de Maluma, quien acudió al lugar arriba de un turibús y con una hora de retraso.

Maluma arribó al lugar vistiendo una camiseta de la Selección Mexicana y cantó algunas canciones de su repertorio.

Posteriormente arrojó la playera que usaba al público.

El momento especial de la breve visita de Maluma en el Monumento a la Revolución, fue cuando interpretó ‘Mujeres Divinas’ acompañado de mariachi.

Posteriormente, Maluma se quitó la camisa y comenzó a corear sus fans canciones como ‘Cosas pendientes’.

Cientos de fans estuvieron eufóricos por la visita de Maluma, quien anunció sus conciertos:

Palacio de los Deportes - 8 de agosto de 2025

Arena Monterrey -13 de agosto

Auditorio Telmex de Guadalajara - 15 de agosto

Claro que preferí ver a Maluma que terminar mi trabajo final🙈 pic.twitter.com/vpl5ywl2QU — Danae Gcs (@gcsdanaee) December 7, 2024

Maluma agradeció el amor que le tiene México

El amor de los fans mexicanos de Maluma es más que evidente y él agradeció al país por su cariño, así como su aceptación.

Maluma aseguró que después de Colombia, México es el lugar donde más querido se siente.

“Después de Colombia, no hay país donde me sienta más querido, que no sea México” dijo el cantante en medio de los gritos eufóricos de sus fans.

El cantante anunció encantado su gira por México por su álbum “Cosas pendientes”.

Usuarios de redes sociales se mostraron encantados por las palabras de Maluma, pues quiso homenajear al país usando la playera de la Selección Mexicana.

Además, cantó con mariachi y compartió en sus historias de Instagram que aprovechaba su tiempo en México para comer unos deliciosos tacos.