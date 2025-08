Tras los disturbios en el Festival Bandemia de Naucalpan, el cantante mexicano, Macario Martínez se pronunció en redes sociales y dio su versión de lo sucedido.

Los organizadores del festival prometieron reembolsos completos para quienes no pudieron entrar, sin embargo, muchos asistentes expresaron frustración por la falta de comunicación y compensación por gastos adicionales.

A través de redes sociales, Macario Martínez señaló que, mientras llevaba a cabo su presentación en el Festival Bandemia, ocurrió un apagón en el recinto.

Asimismo, él y su equipo fueron notificados de los disturbios afuera del lugar, motivo para cancelar el show:

“Nos informaron las cosas que sucedían afuera y decidimos no continuar, el show no debe continuar cuando no es un espacio seguro para el público.”

Macario Martínez