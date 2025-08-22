En su entrevista en Pinky Promise para YouTube, Los Tigres del Norte hablaron del pleito con Grupo Firme.

Estas diferencias entre Los Tigres del Norte y Grupo Firmes habrían surgido tras el lanzamiento de la canción ‘Aquí mando yo’ en el 2024.

¿Qué dijeron Los Tigres del Norte en Pinky Promise sobre pleito con Grupo Firme?

Los Tigres del Norte hablaron del pleito con Grupo Firme durante su entrevista para YouTube en Pinky Promise.

Y es que durante la sesión de preguntas del público, Los Tigres del Norte fueron cuestionados sobre los rumores surgidos tras el lanzamiento de su canción ‘Aquí mando yo’ en el 2024.

Pues cabe recordar que esta canción incluye frases como: “Y lo que un día estuvo firme se empezó a desmoronar”, o que muchos relacionaron con Grupo Firme.

Sin embargo, los integrantes de Los Tigres del Norte aseguraron que el supuesto pleito con la banda de Eduin Caz -de 31 años de edad- era completamente falso.

“No es verdad. Nunca hemos tenido problemas con nadie de la música y ni los tendremos porque a todos los queremos y los respetamos” Los Tigres del Norte

De acuerdo con las declaraciones de la banda mexicana de música norteña publicadas el pasado jueves 21 de agosto de 2025, nunca han tenido problemas con nadie de la industria musical.

El vocalista principal, Jorge Hernández -de 72 años de edad- aseguró que hacia Grupo Firme y las demás agrupaciones de música regional solo les tienen “cariño y respeto”.

¿Por qué se rumoraba que Los Tigres del Norte y Grupo Firme tenían pleito?

El supuesto pleito entre Los Tigres del Norte surgió tras el lanzamiento de la canción del 2024 ‘Aquí mando yo’, la cual acusaron de tener indirectas hacia Grupo Firme

Y es que, de acuerdo con los internautas, la canción de Los Tigres del Norte tenía similitudes a una antigua tiradera en contra de Los Tucanes del Norte, pelea que ninguna de las agrupaciones reconoció.

Sin embargo, a diferencia de la tiradera, Los Tigres del Norte nunca reconocieron que su canción tuviera ataques en contra de Grupo Firme, quienes a su vez mantuvieron el silencio.