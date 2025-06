Durante la presentación de su primer show en solitario, Yeri Mua -de 23 años de edad- tuvo dificultades para cantar Dime Si Tu en el Pepsi Center WTC.

El concierto fue un evento significativo como parte de su Traka Tour, siendo el primer show en solitario de la influencer en este recinto.

Te compartimos la letra de Dime Si Tu, canción con Jey F y por la que Yeri Mua se rompió durante concierto en Pepsi Center WTC:

No mames, baby, ¿lo hiciste tú?

Uh, ja, ahSi tú supieras, ma, ma, ay (yeah, oh, na)

Dime si tú estás puesta pa mí, baby

Que muero por ti, tú eres mi lady, girl

Tú tienes todo lo que quiero, shorty

Ese cuerpo está aprobado de laboratory

Mírala, cómo le lucen to los accessories

Sigo recordando lo que hicimos en mi memory

Cuando te hice mujer, si fuera’ tú quien me quiere tener

Quiero probarte y llenar de placer

Te lo juro, no te quiero perder

Toy aquí imaginándola, todo el día estoy pensándola

Todo lo que yo quiero hacerte, ma

Tú y yo mojando la sábana, ta húmeda

Ma, yo sigo viendo tu retrato, las gana’ las mato

Quiero olvidarme pero no trato

Baby, ya ni me saben los platos

Seguimo jugando, mami, al rato ni el gato

Vuelvo a correr tras de tiDime, baby, ¿qué es lo que pasa por ti?

Si te alejaste de mí, bésame y dime que sí

Solo si está dispuesta

Ma, ya dame una respuesta

Amanecer en mi cama

Hoy esta noche está inquieta

Solo si está dispuesta

Ma, ya dame una respuesta

Amanecer en mi cama

Otra noche que está inquieta

Dime si tú estás puesto pa mí, papi

Te mueres por mí, no quiero seguir, oh

Sé que tú tienes otra shorty, shorty

Y que te duele que no vea nunca más tu story

Ahora te acuerdas qué sentimos cuando estamos horny

Y los recuerdos te persiguen solo en tu memory

Y ahora me habla tu real y me dice “mami”

Me creció el culo, generé, pagué la therapy

Sé que no vas a soportar verme con otro papi

Y ya borré todas las fechas en el calendary

¿Qué más da?, si no va a aguantarme, pues no digas na

Te fuiste con otra y yo como si na

Solo 1300 pudiste pagar, te vistes muy mal

Solo si está dispuesta

Ma, ya dame una respuesta

Amanecer en mi cama

Hoy esta noche está inquieta

Yo te doy la respuesta

¿Qué es lo que a ti ya te inquieta?

Que yo amanezca en tu cama

No encontraste la receta, mmm

Dime si tú estás puesta pa mí, baby

Que muero por ti, tú ere mi lady, girl

Sé que tú tienes otra shorty, shorty

Y que te duele que no vea nunca más tu story

Ahora te acuerdas qué sentimos cuando estamos horny

Y los recuerdos te persiguen solo en tu memory.

Durante su concierto en el Pepsi Center WTC, Yeri Mua cantó Dime Si Tu frente a miles de fans.

Sin embargo, a los pocos segundos de haber comenzado la canción, la influencer comenzó a presentar dificultades para continuar mientras vería a su equipo de producción:

Con un evidente malestar, al finalizar la canción, Yeri Mua dio un mensaje para sus fans y, mencionó, Jey F “no merecía sus lágrimas”:

“Él no merece mis lágrimas, ni la de las suyas. No tienen que llorar por ninguno que no vale la pena, se los juro.”

Yeri Mua