Lila Downs -de 57 años de edad- evita presentarse en algunos lugares por cuestiones de seguridad.

La inseguridad en México ha provocado que varios artistas eviten estados con alta incidencia delictiva, como es el caso de la cantante oaxaqueña.

Lila Downs evita presentarse en algunos lugares por miedo

En entrevista con De Primera Mano, Lila Downs confesó que hay lugares donde nunca se presentaría por miedo.

Lila Downs explica que la inseguridad en México es un tema difícil hablar, pero en ocasiones es necesario tomar medidas.

¡#LilaDowns ha EVITADO dar conciertos por MIEDO a recibir 4M3N4ZAS! La cantante reaccionó a las últimas cancelaciones de algunos artistas como #YeriMua, #GrupoFirme y más. #DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/URorDsn0Gj — De Primera Mano (@deprimeramano) September 24, 2025

“Es algo muy triste porque es verdad que he evitado ir a algunos lugares porque he temido por mi familia, por la seguridad de mi equipo y por la mía” Lila Downs

La cantante menciona que hay lugares a los que no da conciertos, pues debe cuidar la seguridad de su familia, equipo y la de ella.

“Yo creo que sería bastante difícil perder la vida en este momento, entonces uno evita”, expresó Lila Downs.

Lila Downs expresó su tristeza por no poder llevar su música a donde ella quisiera por culpa de la violencia.

“Que triste que uno no pueda trabajar en ciertos lugares porque en nuestro país está sufriendo un situación bastante difícil”, dijo la intérprete de "Mezcalito".

Lila Downs, cantante (Cortesía)

Lila Downs tendrá dos presentaciones en la Ciudad de México

El próximo 26 de septiembre, Lila Downs tendrá una función especial en Lagunilla mi Barrio en el Centro Cultural Teatro 2.

Además, Lila Downs tendrá un concierto en el Auditorio Nacional el 2 de noviembre.

Los boletos para el concierto de Lila Downs en el Auditorio Nacional van desde los 366 hasta los mi 830 pesos.

Por otro lado, Lila Downs sigue mostrando su talento y el pasado domingo 21 de septiembre se presentó en el escenario de México Canta.

Este concurso es una iniciativa del Gobierno de México a través de la Secretaría de Cultura para mostrar las nuevas propuestas musicales libres de violencia.

Lila Downs ha mostrado un compromiso con la difusión de la música oaxaqueña, respetando su autenticidad y valores culturales.