Lady Gaga y Tony Bennett lanzan su segundo disco juntos

Por medio de sus redes sociales, la cantante Lady Gaga anunció la fecha de lanzamiento y el título de su nuevo disco que grabó junto a Tony Bennett.

El nuevo disco de Lady Gaga y Tony Bennett llevará por nombre ‘Love for Sale’ y será lanzado el próximo 1 de octubre de este 2021.

Además de lanzar este nuevo disco, Lady Gaga también participará en la película ‘House of Gucci’

“El día que publicamos ‘Cheek To Cheek’ en 2014, Tony Bennett me llamó y me preguntó si quería grabar otro disco con él, esta vez celebrando las canciones de Cole Porter”, escribió Lady Gaga.

“Siempre me siento honrada de cantar con mi amigo Tony, así que, por supuesto, acepté la invitación”, continúa Lady Gaga en su publicación.

El primer sencillo de este nuevo disco de Lady Gaga y Tony Bennett se titula ‘I Get A Kick Out Of You’.

Lady Gaga hizo el anuncio del álbum ‘Love for Sale’ para celebrar el cumpleaños número 95 de Tony Bennett. Se especula que este será el último disco en la carrera de Bennett.

Además de lanzar esta nueva producción discográfica, Lady Gaga regresará al cine con la nueva película de Ridley Scott ‘House of Gucci’.

En el filme, Lady Gaga interpretará a Patrizia Reggiani, exmujer de Maurizio Gucci. La película será estrenada en otoño de este año.

Con el lanzamiento de este álbum, Tony Bennet se retirará de la música

Por su parte, la familia de Tony Bennett reveló que el intérprete padece Alzheimer y ha estado luchando con esta enfermedad desde hace tiempo.

Sin embargo, esta enfermedad no ha impedido a Tony Bennett realizar presentaciones. El pasado 2 de julio se presentó junto con Lady Gaga en el escenario del MTV Unplugged.

Incluso, Tony Bennett realizará dos espectáculos de despedida en el Radio City Music Hall de Nueva York, anunciados como la última presentación del cantante en un escenario.

‘One Last Time: An Evening With Tony Bennett and Lady Gaga’ se llevará a cabo el 3 y el 5 de agosto.