La cadena de salas de cines, Cinépolis consentirá a los ARMY de J-Hope en el estreno de Hope on the Stage.

Pues Cinépolis estará regalándoles nada más ni menos que una photocard de J-Hope por Hope on the Stage para tu colección totalmente gratis.

Así podrás tener la photocard de J-Hope que te regalará Cinépolis en el estreno de Hope on the Stage

Durante el estreno de Hope on the Stage en exclusiva en Cinépolis los ARMY obtendrán como regalo y de manera gratuita la photocard de J-Hope, para obtenerla solo deben:

Ir al estreno Hope on the Stage en Cinépolis el 31 de mayo y 1 de junio Disponible hasta agotar existencias Photocard de J-Hope de regalo sujeta a la disponibilidad de cada complejo Cinépolis

¡Tengo otra sorpresa, una photocard para tu colección, ARMY! También podrás obtenerla al entrar a tu función de ‘HOPE ON THE STAGE’. ¡Nos vemos este 31 de mayo y 1 de junio en Cinépolis! 💜



Recuerda que este coleccionable es un obsequio de cortesía, por lo que solo estará… pic.twitter.com/HcctEv7Qxk — Más Que Cine Latam (@MasQueCineLatam) May 23, 2025

Hope on the Stage el cierre de gira de J-Hope con photocard en Cinépolis

La proyección de Hope on the Stage del cantante e integrante de BTS, J-Hope, de 31 años con photocard en Cinépolis es más que especial.

Ya que el evento con trasmisión en vivo de Hope on the Stage no es solo un concierto, pues se trata del cierre de la gira mundial en solitario de J-Hope.

Gira Hope on the Stage del surcoreano J-Hope con 31 conciertos en 15 países, y que los ARMY en México disfrutaron en marzo pasado desde el Palacio de los Deportes.

Recuerda que la preventa de boletos para Hope on the Stage de J-Hope en Cinépolis ya salió a la venta.

Por lo que son pocos los lugares disponibles y en ciertos complejos Cinépolis, por lo que te recomendamos checar la cartelera.

Asimismo, la photocard de J-Hope por Hope on the Stage en Cinépolis s erá una por boletos.

Así que para que obtengas tu photocard de J-Hope por Hope on the Stage deberas presentar tus boletos al entrar a tu sala.

En otros detalles para las funciones de J-Hope con su concierto Hope on the Stage desde Japón aún se desconoce si se tendrán coleccionables, te estaremos informando de saber oficialmente.