Como ya habían adelantado hace unos meses, Grupo Frontera y Morat lanzaron una canción llamada ‘Los Dos’, que sorprendió a más de un fan pero ¿qué dice la letra?

Cabe recordar que Grupo Frontera hizo un cover de la canción ‘No se va’, original de Morat y con la que logró gran reconocimiento, algo que a los fans de la banda colombiana no gustó.

Sin embargo, para limar asperezas entre los fans, Morat invitó a Grupo Frontera a uno de sus conciertos para cantar dicha canción.

Los Dos ha llegado en el nuevo disco de Grupo Frontera: Jugando a que no pasa nada, en donde además de Morat cuentan con otras colaboraciones como:

Maluma de 30 años de edad

Nicki Nicole de 23 años de edad

Christian Nodal de 25 años de edad

Incluso algunos fans confesaron que nunca habrían esperado escuchar a Grupo Frontera o a Morat de esta forma.

Otros fans de Grupo Frontera y Morat celebran la letra de Los Dos, la nueva canción que de hecho fue compuesta por los integrantes de Morat:

Juan Pablo Isaza Piñeros de 29 años de edad

Juan Pablo Villamil Cortés de 29 años de edad

Martín Vargas Morales de 26 años de edad

Simón Vargas Morales de 30 años de edad

Morat y Grupo Frontera sacan una nueva canción llamada Los Dos (Especial)

Esta es la letra de la canción de Grupo Frontera y Morat

Por lo que te dejamos la letra de ‘Los Dos’, la nueva canción de Grupo Frontera y Morat:

Los Dos - Grupo Frontera ft Morat

Va un mes, y en mi cabeza tengo el mundo al revés

Aún sigue en mi cajón tu vestido y tú no te has ido

Pensando en que el viernes será otro más de esos típicos viernes, tomando en nuestro bar preferido,bnailando en el ruido

Pero no estás qué mierda estar borracho sin ti, buscando en alguien más secar mis lágrimas, por eso sigo aquí

Jugando a que no me pasa nada, nada, nada si no estás

Jugando a que el mundo no se acaba cada vez quе tú te vas

Oyendo la canción de nosotros dos, quеmando esa maldita nota de voz que un día me llegó de la nada y otra vez me dice adiós

Si supieras que aquí estoy, ahogándome en alcohol para salvar al corazón

Y esto es Grupo Frontera y los parceros de Morat

Da igual que ese mensaje exista porque al final por esta noche voy a negarlo

Pero mañana quiero escucharte y por eso no pienso borrarlo

Loco y perdido me he convencido si no respondo, tú no te has ido

Si dices que no vas a volver (no) Dime, ¿qué más puedo perder?

Jugando a que no me pasa nada, nada, nada si no estás (no estás)

Jugando a que el mundo no se acaba cada vez que tú te vas

Oyendo la canción de nosotros dos, quemando esa maldita nota de voz que un día me llegó de la nada y otra vez me dice adiós (otra vez)

Pero no estás (no estás), qué mierda estar borracho sin ti buscando en alguien más secar mis lágrimas, por eso sigo aquí

Jugando a que no me pasa nada, nada, nada si no estás

Jugando a que el mundo no se acaba cada vez que tú te vas

Oyendo la canción de nosotros dos, quemando esa maldita nota de voz que un día me llegó de la nada y otra vez me dice adiós

Si supieras que aquí estoy ahogándome en alcohol para salvar al corazón

Si supieras (si supieras), que aquí estoy (que aquí estoy), ahogándome en alcohol para salvar al corazón