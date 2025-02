Fans de los k-dramas, Cinemex y Cinépolis les tendrá el estreno de La niña de mis ojos, la película protagonizada por Kim Da-Hyun de Twice y Jung Jinyoung de B1A4 en México.

Película La niña de mis ojos protagonizada por Kim Da-Hyun de Twice y Jung Jinyoung de B1A4, de 26 y 33 años respectivamente, que ya lanzó su tráiler.

Así que fans de Kim Da-Hyun de Twice y Jung Jinyoung de B1A4 presten atención que les tenemos los detalles para el estreno de La niña de mis ojos en Cinemex y Cinépolis en México.

Kim Da-Hyun de Twice y Jung Jinyoung de B1A4 protagonizan La niña de mis ojos que se estrena en Cinemex y Cinépolis en México ( Cinemex y Cinépolis)

¿Cuándo se estrena La niña de mis ojos, película protagonizada por Kim Da-Hyun de Twice y Jung Jinyoung de B1A4 en Cinemex y Cinépolis en México?

El estreno de La niña de mis ojos, la película protagonizada por Kim Da-Hyun de Twice y Jung Jinyoung de B1A4 será a través de Cinemex y Cinépolis en México.

Sin embargo, por ahora Cinemex y Cinépolis no han revelado la fecha para el estreno para la película La niña de mis ojos por lo que emocionan a los fans con un “próximamente en cines”.

Dahyun y Jinyoung brillan juntos en #LaNiñaDeMisOjos. Un viaje al pasado que te hará suspirar. ¡Próximamente en Cinemex! Checa nuestra cartelera para no perderte de los mejores estrenos. pic.twitter.com/qtsKiOY1AJ — Cinemex (@Cinemex) February 28, 2025

Preventa y precio de boletos para ver La niña de mis ojos, la película protagonizada por Kim Da-Hyun de Twice y Jung Jinyoung de B1A4 en Cinemex y Cinépolis

Por ahora Cinemex y Cinépolis notan dado los detalles de la fecha de preventa y precios para La niña de mis ojos, la película protagonizada por Kim Da-Hyun de Twice y Jung Jinyoung de B1A4.

Sin embargo, se sabe que el precio de boletos para ver la película La niña de mis ojos será regular en las salas de Cinemex y Cinépolis, tan solo dependerá del complejo al que acudas.

¿De qué trata La niña de mis ojos, la película protagonizada por Kim Da-Hyun de Twice y Jung Jinyoung de B1A4 con estreno en Cinemex y Cinépolis en México?

La niña de mis ojos, la película protagonizada por Kim Da-Hyun de Twice y Jung Jinyoung de B1A4 con estreno en Cinemex y Cinépolis en México es un k-drama de romance.

La película protagonizada por Kim Da-Hyun de Twice y Jung Jinyoung de B1A4 se trata del remake de la cinta taiwanese You Are the Apple of My Eye de 2011.

Misma que incluso tuvo una versión japonesa en 2018 titulada Ano Koro, Kimi wo Oikaketa y ahora llega a los cines La niña de mis ojos con su versión coreana.

Película que centra su historia en Seon Ah, una estudiante de secundaria que destaca por su belleza y personalidad brillante.

Ante la popularidad de Seon Ah sus admiradores solo la miran desde lejos, hasta que su compañero Jin Woo la salva de un castigo en clase.

Lo que hará que Seon Ah y Jin Woo se vuelvan cercanos, pese a sus diferencias en esta historia de amor, La niña de mis ojos.

Reparto de La niña de mis ojos, la película protagonizada por Kim Da-Hyun de Twice y Jung Jinyoung de B1A4 con estreno en Cinemex y Cinépolis en México

Además de Kim Da-Hyun de Twice, como Seon Ah y Jung Jinyoung de B1A4 como Jin Woo, la película La niña de mis ojos completar su reparto con: