En las cuentas oficiales la banda de rock neoyorkina Interpol, anunciaron que tenían una sorpresa para sus fans de México este 14 de junio.

De acuerdo con la publicación de Interpol, su sorpresa se revelaría en punto de las 7:45 frente al World Trade Center.

Interpol anuncio

Sus seguidores en redes sociales no tardaron en externar su emoción y comentar distintas especulaciones sobre la sorpresa que anunciaría la banda.

En su mayoría estas teorías sobre la sorpresa de Interpol hablaban sobre el lanzamiento de un nuevo álbum, canción o concierto.

¿Cuál es la sorpresa de Interpol para México?

Al punto de las 7:45 p.m., algunos fanáticos de Interpol se reunieron a las afueras del World Trade Center, sin embargo, tuvieron que esperar más de una hora para conocer la sorpresa.

Fue hasta las 20:50 horas que Interpol reveló en las pantallas del World Trade Center un agradecimiento a México por ser su “mercado número 1”, tras el estreno de su nuevo disco ‘The Other Side of Make-Believe’.

Además del agradecimiento, Interpol realizará un evento especial de lanzamiento para su exposición en ‘Not a Gallery’ durante el fin de semana del 16 y 17 de julio.

Interpol sorpresa (captura de pantalla)

Retraso en la sorpresa de Interpol provoca memes en Twitter

En redes sociales, Interpol anunció que tenía una sorpresa, la cual revelaría punto de las 7:45 p.m. para los fanáticos en México.

Sin embargo, a la hora acordada, la sorpresa de Interpol se retrasó y sus fanáticos en Twitter comenzaron a compartir memes angustiados y ansiosos por la espera.

Algunos usuarios comentaron que Interpol por fin vendría a vivir a México debido a que vienen muy seguido, o qué si darían un concierto gratuito en el zócalo.

Interpol meme (captura de pantalla)

Interpol meme (captura de pantalla)

Interpol meme (captura de pantalla)

Después de media hora de espera, los fanáticos de a banda comenzaron a angustiarse pensando que la noticia ya había salido y se la habían perdido o que esta era una broma para solo para reunirlos.

Interpol meme (captura de pantalla)