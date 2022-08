Ya se había filtrado un posible cartel de Hell and Heaven 2022 en donde aparecía My Chemical Romance; pero ahora sí se lanzó el bueno y confirmadísimo por Summa Infierno.

Según argumentos de usuarios de Twitter, fue Kiss quien habría filtrado el cartel del Hell and Heaven 2022 “por error”, pero ahora ya hasta los organizadores lo publicaron.

El Hell and Heaven 2022 se hará en diciembre y ya hasta está publicada la fecha de la preventa. Te compartimos quiénes están en el cartel y quién ya hasta canceló su concierto.

Este es el cartel oficial del Hell and Heaven 2022

Tras supuesta filtración de Kiss; Twitter y las búsquedas en Internet se comenzaron a descontrolar por el cartel del Hell and Heaven 2022. ¿Es verdadero?

La procedencia aún se dudaba, pues para el tercer día está señalado Ska-P y Panteón Rococo. Pero tan solo transcurrieron unos minutos y resultó ser verdadero.

Summa Infierno, los organizadores del Hell and Heaven 2022, dieron a conocer que el cartel es oficial y ya hasta hay fechas para la preventa.

El festival se dividiera en tres días de diciembre, quedando de esta manera:

Viernes 2 de diciembre

Scorpions

Pantera

Meshuggah

Arch enemy

Épica

Cradle of filth

Venom

Possessed

Marduk

Vended

Nagflar

Taake

Mortuary

Deadly apples

Cemican

Obesity

Killbane

El chivo

Mexxica

Kill Us

Minipony

Strike master

Lineage

Shattered vessels

Deborah

Sábado 3 de diciembre:

Slipknot

Judas priest

Bad religion

Behemoth

Trivium

Kittie

Heaven shall burn

Pain

Unleashed

Benediction

Demolition hammer

Cryptic slaughter

Kampfar

Nifelheim

Revocation

Destroyer 666

Especimen

Acidez

S7N

Cruachan

Aetherevm

Garrobos

Artilleria

B chaos

For centuries

The shelter

Todos los muertos

Domingo 4 de diciembre:

Kiss

Megadeth con invitado especial

Mercyful fate

Ska-P

Panteón Rococo

P.O.D

Stryper

Hypocrisy

Tormentor

Butcher babies

While she sleeps

Suicide silence

Einherjer

Soziedad alkoholika

Voodoo glow skulls

Born of osiris

3 puntos

Nightbreed

Transmetal

Los mala vibra

Tulkas

Voltax

Rotten

Hate ritual

Surgery

Cartel oficial del Hell and Heaven 2022. (@summainferno / Facebook)

Pero tan pronto como se reveló el cartel, aseguran que una banda ya está confirmada para otro evento y no irá al Hell and Heaven 2022.

Voltax, la primera banda que no estaría en el Hell and Heaven 2022

Revelaron el cartel oficial del Hell and Heaven 2022, en donde Voltax forma parte del tercer día, siendo Kiss el estelar con su ‘última presentación en México’.

Y como ya era de esperarse, ya se preveé la primera cancelación del evento (al menos no fue Slipknot), se trata de Voltax.

Voltax podría cancelar para el Hell and Heaven 2022. (voltax_official / Instagram)

Mediante su cuenta de Facebook, ‘Luis Jasso Chico Migraña’, dio a conocer que Voltax tiene programada para el 1 de diciembre un concierto con Split Heaven y Jet Jaguar.

Expresó que las tres bandas estarán en el HDX Circus Bar, “justo porque sabíamos que el Hell era ese fin, lo hicimos así”.

Además, Jasso calificó que “se necesita ser muy pendejo”, para que Voltax vaya a un “show de tanta calidad como el nuestro”, y dos días después al Hell and Heaven 2022, “un festival”.

Voltax pronto podrá cancelar en el Hell and Heaven 2022. (Deoduar / Twitter)

Sin embargo, en las redes sociales de Voltax aún no dan a conocer si es verdad que no estarán en el Hell and Heaven 2022 o solo es problema entre organizadores de eventos.