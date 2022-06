El Hell and Heaven 2022 estaría a la vuelta de la esquina, por lo menos eso es lo que indica un supuesto póster con el cartel del festival, el cual también sorprende por la inclusión de My Chemical Romance.

En ese póster del Hell and Heaven 2022 podemos ver a My Chemical Romance al lado de Slipknot, Ghost, Behemot, Apocalyptica y Megadeth, como uno de los actos principales.

Asimismo, se anuncia a Epica y Lacuna Coil, entre otras bandas para el Hell and Heaven 2022; también se menciona que el evento sería en diciembre en el Foro Pegaso.

Supuesto cartel del Hell and Heaven 2022 (Especial)

De momento, los organizadores del Hell and Heaven 2022 no han hecho un anuncio oficial; lo curioso es que fans de My Chemical Romance reportan que han recibido notificaciones de la presentación de la banda.

Esto a través de servicios como Spotify, pues al igual que el Hell and Heaven 2022, la gente de My Chemical Romance no ha mencionado nada de su participación en el festival de heavy metal.

My Chemical Romance en el Hell and Heaven 2022 causa interés en redes sociales

Para nadie es mentira que My Chemical Romance queda un tanto fuera de lugar en el Hell and Heaven 2022, y eso lo han dejado saber los fans en redes sociales.

Quienes no están tan contentos de que My Chemical Romance se presente en el Hell and Heaven 2022, un festival que se ha distingo por ser puramente metalero, sin aceptar variaciones.

Fans del Hell and Heaven 2022 y de My Chemical Romance no quieren que se dé esta curiosa “alianza”, ya sea porque consideran que el evento es horrible o porque la banda no es del género heavy metal.

Aunque hay otros que les parece interesante la unión My Chemical Romance y Hell and Heaven 2022, más que nada por el morbo de ver un posible “emos vs metaleros/punks 2″.

Reiteramos, hasta el momento no hay nada oficial por parte del Hell and Heaven 2022 ni de My Chemical Romance; de hecho, hay quienes señalan que el póster es falso.

Insiders mencionan que My Chemical Romance no vendrá al Hell and Heaven 2022; además, el festival tendría otros headliners, que se revelarán en las próximas semanas.

El cartel es una broma de Summa Inferno

Tras la viralización del póster y cartel del Hell and Heaven 2022, la gente de Summa Inferno salió aclarar que todo es falso, sólo se trató de una broma realizada por ellos.

Cartel Hell and Heaven 2022 (Summa Inferno)

Junto con esto, Summa Inferno mencionó en Twitter que My Chemical Romance sí viene a México; pero no al Hell and Heaven 2022. Además de que parte de las bandas sí están confirmadas.

Estaremos pendientes de lo que suceda con Hell and Heaven 2022 y My Chemical Romance.

Con información de Twitter, Hell and Heaven, My Chemical Romance y Cuartel del Metal.