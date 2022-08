Hell and Heaven 2022, el festival de metal más importante de México y América Latina, regresa a nuestro país en el mes de diciembre.

Después de su cancelación por pandemia, todo está listo para que el Hell and Heaven 2022 vuelva a reunir a los máximos exponentes mundiales del metal.

Si quieres saber el precio de los boletos, cuándo y dónde será el Hell and Heaven 2022, SDPnoticias tiene todas las novedades para ti.

Hell and Heaven 2022: Con tres fechas en diciembre en EDOMEX

El reconocido festival Hell and Heaven 2022, regresa a México con 3 fechas en el mes de diciembre .

Después de varias especulaciones sobre el cartel, ya todo está listo para que el Hell and Heaven 2022 se lleve a cabo con lo mejor del metal a nivel mundial.

Megadeth, banda confirmada para Hell and Heaven 2022 (@megadeth / Instagram)

El Hell and Heaven 2022 tendrá como sede el Foro Pegaso, ubicado en Toluca, Estado de México.

Y se realizará en 3 fechas:

2 de diciembre 2022

3 de diciembre 2022

4 de diciembre 2022

Precio de los boletos para Hell and Heaven 2022

El festival Hell and Heaven 2022, es actualmente el evento más grande e importante de metal en México y América Latina.

Casi dos años después de su última presentación, el Hell and Heaven 2022 promete ser la mejor edición de todos los tiempos.

Judas Priest, banda confirmada Hell and Heaven 2022 (@judaspriest / Instagram)

Tal como se lee en el cartel filtrado, los boletos para Hell and Heaven 2022 saldrán a la venta muy pronto.

La preventa de boletos será del 31 de agosto al 2 septiembre , a través del portal hellticket.com.mx y para clientes BBVA.

A continuación encontrarás los precios por boleto, de acuerdo con las fases, del Hell and Heaven 2022:

Preventa

General: 3 mil 200 pesos

Preferente: 6 mil 800 pesos

VIP: 7 mil 200 pesos

Fase 1

General: 3 mil 800 pesos

Preferente: 7 mil 400 pesos

VIP: 8 mil 900 pesos

Fase 2

General: 4 mil 200 pesos

Preferente: 8 mil 200 pesos

VIP: 9 mil 200 pesos

Fase 3

General: 5 mil 500 pesos

Preferente: 8 mil 900 pesos

VIP: 9 mil 800 pesos

Slipknot, Pantera y KISS en cartel oficial de Hell and Heaven 2022

A decir de los fieles asistentes al Hell and Heaven 2022, el cartel de esta edición “estuvo a la altura” y no decepcionó.

Y es que, después de la broma que dijo que My Chemical Romance sería parte del festival, por fin conocemos el line up oficial del Hell and Heaven 2022.

Slipknot, Pantera y Kiss con su despedida de México, son lo más esperado por los fanáticos del metal.

Bandas del Hell and Heaven 2022. (Especial)

Cartel oficial de Hell and Heaven 2022:

Scorpions

Pantera

Meshuggah

Arch Enemy

Epica

Slipknot

Judas Priest

Bad Religion

Trivium

KISS

Megadeth (con invitado especial)

Mercyful Fate

Ska-P

Panteón Rococo