Luego de que se diera a conocer que My Chemical Romance estaría presente en el festival de música Hell and Heaven 2022, rumores aseguran que vendrían a México para el Corona Capital.

Un supuesto cartel ha filtrado las bandas invitadas para el Hell and Heaven 2022 para el próximo mes de diciembre en el Foro Pegaso.

No obstante, aunque no se ha dado a conocer si es que este cartel es real y, en especial la presencia de My Chemical Romance, hay quienes aseguran que la banda estadounidense estaría en México antes, para el Corona Capital.

Según varios rumores que circulan en las redes, My Chemical Romance llegaría a México para presentarse en el Corona Capital.

My Chemical Romance aún no confirma que vendrá al Corona Capital

Tras la salida de un supuesto cartel del festival de música Hell and Heaven 2022, en donde la banda estadounidense My Chemical Romance estaría presente, hay fuertes rumores de que también se presentarían en el Corona Capital.

Aunque de momento cabe señalar que dichos rumores de que My Chemical Romance se presentará en el Coronal Capital y Hell and Heaven 2022 no se han confirmado o negado.

Y es que uno de los rumores que ha alimentado que My Chemical Romance vendría a México para el Corona Capital primero es que en su perfil de Spotify , se ha confirmado esta fecha.

Y de hecho, no es la primera vez que el perfil de Spotify de un artista confirma eventos similares, por lo que los fans han quedado emocionados.

Especialmente porque significaría un regreso para My Chemical Romance después de su separación en 2013.

Posteriormente, la organizadora de conciertos de metal -Summa Inferno- dijo que My Chemical Romance sí viene a México, pero no confirmó que estarían en el Hell and Heaven 2022.

Rumores My Chemical Romance en Corona Capital (Especial )

Rumores My Chemical Romance en Corona Capital (Especial )

My Chemical Romance lanzó nueva música anunciando su regreso

Hace unas semanas, My Chemical Romance lanzó una nueva canción sin previo aviso, sorprendiendo a todos los fans que ya veían casi imposible un reencuentro.

En 2019 My Chemical Romance había anunciado una gira de regreso pero, con el Covid-19 estos planes fueron suspendidos y no se habló más del tema

Pero a mediados de mayo, My Chemical Romance sorprendió a todos al subir una nueva canción a YouTube y plataformas de streaming llamada ‘ The Foundation Decay’.

Esto ha hecho que los fans vean cada vez más posible su gira de regreso, por lo que el que estén presentes tanto en el Corona Capital como en el Hell and Heaven 2022 es una posibilidad no tan remota.