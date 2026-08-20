Vuelve a brillar el sol para Christian Nodal. El cantante tiene posibilidades de quedarse con la marca “El Forajido”, aún cuando es muy similar al que tiene registrado Grupo Forajido.

Frente a micrófonos de Venga La Alegría, Pepe Maldonado explicó cuál es su postura frente al conflicto por el nombre “El forajido”, mismo que Christian Nodal intentó registrar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), pero se encontraron similitudes en nombre y clase con “Grupo Forajido”.

“Nadie nos lo puede quitar. Nosotros estamos activos. Nosotros tenemos todo en regla hasta el 2034. En septiembre se supone que termina el proceso” Pepe Maldonado. Líder de Grupo Forajido

Tras dejar claro que la agrupación tiene los derechos hasta 2034, el líder de Grupo Forajido señaló que existe una solución para terminar con esta disputa; no descarta llegar a un acuerdo con el cantante, de 27 años.

“Es algo que tendríamos que consensuar. Pero claro que estaríamos, por supuesto, depende de cuáles fueran las condiciones del acercamiento. Podríamos, este, platicar con él y tratar de llegar a un acuerdo, porque nosotros estamos abiertos para cualquier comunicación con el señor Nodal o alguien de su oficina” Pepe Maldonado. Líder de Grupo Forajido

No obstante, hasta el momento, Nodal parece no estar contemplando esa opción ya que no los ha contactado.

De obtener los derechos para utilizar “El Fojarido” o un nombre similar al de Grupo Forajido, la agrupación apelará la decisión y por la vía legal hará lo que esté en sus manos para dar revés.

Grupo Forajido se declara fan de Christian Nodal

Pese a la disputa por el nombre, Grupo Forajido no ve con malos ojos a Christian Nodal, imposible hacerlo ya que son sus fans.

“Somos fans del señor Nodal. Es un artistazo, él es un rey. El señor Nodal es un rey” Pepe Maldonado. Líder de Grupo Forajido

El estilo y la música de Christian Nodal se complementaría a la perfección con Grupo Frontera, asegura Pepe Maldonado, por lo que también está abierto a realizar una colaboración musical en un futuro no muy lejano.