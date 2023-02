Este 24 de febrero por fin salió el álbum Cracker Island (aunque se filtró como 3 días antes), el cual ha causado ruido por la colaboración de Gorillaz con Bad Bunny en Tormenta.

Y es que desde que se anunció esta alianza de Gorillaz con Bad Bunny en Tormenta, los fans del proyecto de Damon Albarn no estuvieron de acuerdo.

Esto no mejoró cuando se dio a conocer parte de la letra de la canción, la cual fue tachada por unos como de simple y sin chiste, aunque también se destacó que era diferente a todo lo de Bad Bunny.

Ahora que todo el álbum y la canción completa ya están disponibles, la realidad es que Tormenta de Gorillaz y Bad Bunny suena mejor de lo esperado y hace sentido con el concepto.

Lo primero que hay que destacar de Tormenta de Gorillaz y Bad Bunny es que Damon Albarn (o 2D, como lo quieran ver), sede el protagonismo en favor del de Puerto Rico.

En otras palabras, en Tormenta Bad Bunny es quien lleva toda la lírica, mientras que Gorillaz sólo pone la música, al cual se adecúa a estilo del cantante.

Si bien se puede decir que el ritmo es parecido al regueton tradicional, la realidad es que bajan bastante las revoluciones, por una fluidez más calmada que va guiada por la melodía y no por la voz.

Por su parte, la letra se aleja también de lo establecido por el género, en favor de algo que si bien no es nada complejo, puede conectar fácilmente con el público.

Pues Bad Bunny nos habla de dos personas que se encuentran y quieren estar juntas para siempre, lo cual es complicado porque estarían en medio del fin del mundo, según el concepto de Craker Island.

Es cierto que de manera aislada, Tormenta de Gorillaz y Bad Bunny puede sonar genérica y sin nada de contenido; sin embargo, una vez se integra a todo el álbum, cobra sentido a lo que quiere exponer la banda.

Damon Albarn no se equivocó al momento de escoger a Bad Bunny, de hecho el propio británico elogió el talento del puertorriqueño señalando que tiene una mejor voz que la suya, cosa que también está a debate.

Aunque ya se había filtrado un fragmento, ahora sí ya tenemos la letra completa de Tormenta de Gorillaz con Bad Bunny.

The sun in the storm (Sun in the storm; someone cryin’) / El sol en la tormenta (Sol en la tormenta; alguien llorando)

Someone cryin’ (Someone, someone, someone, someone) / Alguien llorando (Alguien, alguien, alguien, alguien)

Something is said (Someone cryin’) / Algo se dice (Alguien llorando)

Someone cryin’ (Someone, someone, someone, someone) / Alguien llorando (Alguien, alguien, alguien, alguien)

Y aprovéchame hoy, que mañana me voy

Y no sé cuándo vuelvo si en tus ojo’ me pierdo

Y aprovéchame hoy, que mañana me voy

Y no sé cuándo vuelvo si en tus ojo’ me pierdo

Y nadie lo pidió (Pidió), pero estamo’ aquí (Aquí)

Yo no sé si fue Dio’, ey, pero creo que lo vi, y

Cuando me besaste

No sé cuándo llegaste, pero no quiero que te vaya’

Tú hace’ contraste

Con todo este desastre que me toca vivir

Eh, eh, eh, eh-eh, eh

La cura del miedo la tiene’ tú

Veo todo claro aunque se fue la lu’, ey

Aprovéchame hoy

Y yo no quiero ver el mundo arder

Pero algo tan bonito, no, no se puede perder

El reloj nos quiere morder

Pero en tus brazo’ me voy a esconder, ey

Pa’ que no me encuentren (Encuentren)

To’ el mundo siempre está pendiente (-diente)

Pero no saben lo que se siente (Siente)

Cruza conmigo ante’ que se rompa el puente (Puente), je

Y que se joda el resto

¿Quién dice lo que está correcto?

Si el amor nunca ha sido perfecto

Ojalá sea por siempre este momento

Pero si no

Aprovéchame hoy

The sun in the storm (Sun in the storm; someone cryin’) / El sol en la tormenta (Sol en la tormenta; alguien llorando)

Someone cryin’ (Someone, someone, someone, someone) / Alguien llorando (Alguien, alguien, alguien, alguien)

Something is said (Someone cryin’) / Algo se dice (Alguien llorando)

Someone cryin’ (Someone, someone, someone, someone) / Alguien llorando (Alguien, alguien, alguien, alguien)

Something is— / Algo es-

The sun in the storm (Sun in the storm; someone cryin’) / El sol en la tormenta (Sol en la tormenta; alguien llorando)

Someone cryin’ (Someone, someone, someone, someone, someone, someone, someone, someone) / Alguien llorando (Alguien, alguien, alguien, alguien, alguien, alguien, alguien, alguien)