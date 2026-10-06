Fuerza Regida hace historia: suma 10 fechas consecutivas en el Palacio de los Deportes

Fuerza Regida hace historia al sumar 10 fechas consecutivas de conciertos en el Palacio de los Deportes en 2027:

jueves 28 de enero viernes 29 de enero sábado 30 de enero domingo 31 de enero lunes 1 de febrero miércoles 3 de febrero jueves 4 de febrero viernes 5 de febrero sábado 6 de febrero domingo 7 de febrero

La agrupación de regional mexicano superó el récord de ocho shows en el Domo de Cobre que ostentaba el Tour Fijación Oral de Shakira en 2006 y la gira The Full Arsenal de Metallica en 2012.

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Fuerza Regida hace historia tras sumar 10 fechas consecutivas en el Palacio de los Deportes

Fuerza Regida marca un nuevo hito de la música mexicana al anunciar dos fechas más a las ocho que tenía firmadas y en sold out para el Palacio de los Deportes.

Con su This Is Our Dream Tour, Fuerza Regida hará vibrar uno de los recintos más emblemáticos de la Ciudad de México.

La fuerza de convocatoria que tiene Fuerza Regida en el Palacio de los Deportes confirmó que es una de las agrupaciones más populares que hay actualmente.

Fuerza Regida (Fuerza Regida )

Cambian de fecha uno de los 10 conciertos de Fuerza Regida en el Palacio de los Deportes

Ocesa informó que para integrar las dos fechas de concierto de Fuerza Regida en el Palacio de los Deportes, uno de los shows cambia de fecha.

La presentación programada para el 2 de febrero, ahora será el 28 de enero 2027.

Para las personas que tengan sus boletos adquiridos para el 2 de febrero, sus entradas serán válidos para la nueva fecha.

En caso de que no puedan asistir podrán solicitar su reembolso del 12 al 31 de octubre 2026, en el mismo punto de venta donde se realizó la compra.