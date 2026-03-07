A través de un comunicado, la agrupación CD9 confirma salida de Freddy Leyva tras controversia con fan.

A lo que CD9 tomó la decisión de detener la participación de Freddy Leyva conforme a la creencia del grupo y ahora el ex integrante pueda atender sus asuntos.

CD9 se deslinda de Freddy Leyva

Ante el escándalo y controversia con fan, Freddy Leyva queda fuera de CD9, así lo dió a conocer la agrupación.

“Queremos hablar con ustedes con la honestidad y el respeto que siempre han merecido. Después de lo ocurrido en los últimos días con Freddy, y con el compromiso de actuar co responsabilidad frente a lo que representa CD9, hemos tomado la decisión de detener sus actividades dentro del grupo para que pueda atender los asuntos que le corresponde resolver”. CD9

Con ello, CD9 refrendó su compromiso como proyecto que “hemos construido durante muchos años con trabajo, disciplina y un compromiso profundo entre nosotros y con ustedes”.

Asegurando que tras la salida de Freddy Leyva, la agrupación CD9 seguirá honrando con responsabilidad lo que representan ante sus seguidores.

“Los demás integrantes continuaremos cumpliendo con cada uno de los compromisos y actividades programadas, trabajando con el mismo respeto y dedicación que siempre hemos tenido hacia este proyecto y hacia ustedes”. CD9

Freddy Leyva queda fuera de CD9 tras controversia con fan (CD9)

¿Qué pasó con Freddy Leyva de CD9 en controversia con fans?

A través de redes sociales se viralizó la controversia de Freddy Leyva de CD9 con fan, luego de que con capturas se mostrará una conversación.

En ella se puede leer la discusión que sostuvo Freddy Leyva con fan en la que las críticas llevaron a los insultos.

El fan escribió “me da gusto que estés bien. Échale ganas y ponle huevos, centra tu cabeza como tus adicciones”, a lo que Freddy Leyva dijo no negarlo, pero que era problema suyo.

Lo que calentó los ánimos de Freddy Leyva que terminó enviando audios al fan donde lo insultó llamándolo “pobre naco” y lo acusó de tenerle envidia.