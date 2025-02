El punk español está por llegar a México en la agenda de conciertos 2025 con Evaristo, vocalista de La Polla Records.

Con un concierto bastante especial, en el que Evaristo Páramos Pérez conocido solo como Evaristo, de 64 años de edad, quien tocará temas de La Polla Records pasando por The Kagas, The Meas, Gatillazo y su más reciente grupo Tropa Do Carallo.

Así que presta atención que te damos los detalles de precio de boletos, fecha de venta y cuándo es el único concierto de Evaristo, vocalista de La Polla Records, en México.

Evaristo, vocalista de La Polla Records, en México: Precio de boletos, fecha de venta y cuándo es su único concierto (@evaristoparamosp)

¿Cuándo y dónde es el concierto de Evaristo, vocalista de La Polla Records, en México?

Evaristo, vocalista de La Polla Records se presentará con una única fecha en concierto en México.

Así que aparta la fecha pues el concierto de Evaristo, vocalista de La Polla Records será el próximo 20 de junio de 2025.

Recuerda que la Arena CDMX es el recinto ubicado en avenida de las Granjas número 800 en la colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

¿Cuándo arranca la venta de boletos para Evaristo, vocalista de La Polla Records, en la Arena CDMX?

La venta de boletos para Evaristo, vocalista de La Polla Records, en la Arena CDMX ya han arrancado.

Por lo que a partir de hoy 19 de febrero ya puedes comprar tus boletos para el concierto de Evaristo, vocalista de La Polla Records a través del sistema de Superboletos.

🤘🏽 El punk resiste 🤘🏽



😎 Evaristo llega a México con el legado de La Polla Records, Gatillazo y Tropa de Corallo.



Nos vemos el 20 de junio en la #ArenaCDMX



Boletos a la venta a partir de este miércoles, 19 de febrero, a las 10 am: https://t.co/1cb5oZGe5E pic.twitter.com/AEZ2zyTTMq — Arena CDMX (@ArenaCdMexico) February 19, 2025

¿Qué precio tienen los boletos para Evaristo, vocalista de La Polla Records, en México?

Con el arranque de la venta de boletos para ver en concierto a Evaristo, vocalista de La Polla Records, en México, los precios ya se conocen.

Por lo que el precio y localidades para Evaristo, vocalista de La Polla Record en concierto son los siguientes: