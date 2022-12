El cantante Elton John anunció que renuncia a Twitter debido a lo que considera como una política que impulsa la desinformación, desde la compra de la red social por Elon Musk.

De acuerdo con Elton John, a lo largo de su vida ha intentado unir a la gente a través de la música. Por ello, no quiere participar en una red social que se está usando “para divida a nuestro mundo”.

Elton John compartió la mañana de este viernes 9 de diciembre que ya no usará la red social de Elon Musk.

El cantante y compositor británico recordó que a lo largo de su vida ha tratado que la música una a la gente.

Por eso, reconoció que le entristece ver cómo la desinformación, sobre todo en Twitter, se ha usado para dividir “nuestro mundo”.

Elton John decidió entonces dejar de usar la red social de Musk, debido a su “reciente cambio de política”.

“Toda mi vida he tratado de usar la música para unir a la gente. Sin embargo, me entristece ver cómo la desinformación se está utilizando ahora para dividir nuestro mundo. He decidido dejar de usar Twitter, dado su reciente cambio en la política que permitirá que la información errónea florezca sin control”

Elton John