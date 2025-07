En 2001 el legendario Ozzy Osbourne se reunió con Paul McCartney. Osbourne ha mencionado en varias ocasiones que The Beatles fueron una de las bandas que más lo influyeron en su juventud y se ha declarado fan de The Beatles . En una entrevista con Classic Rock, afirmó que la canción "She loves you" de los 'Fab Four' fue la que le hizo querer dedicarse a la música.