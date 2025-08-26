The Police, el legendario trío británico, se ha visto sacudido por un pleito legal que tiene como protagonista a Sting -de 73 años-.

Sus excompañeros, Andy Summers y Stewart Copeland, lo han demandado por regalías impagadas que, según ellos, involucran varios millones de pesos.

El conflicto se centra en los derechos de autor de los éxitos de The Police, donde Sting figura como único compositor, lo que sus colegas musicales considera injusto.

The Police (AP )

Ante falta de acuerdos por regalías, exintegrantes de The Police demandaron a Sting

Andy Summers -de 82 años- y Stewart Copeland -de 73 años- aseguran que su aporte musical fue clave en el éxito de The Police, pero no consideran que eso esté reflejado en los pagos de las regalías que obtienen.

De acuerdo con el tabloide The Sun, los músicos intentaron negociar fuera de tribunales, pero los abogados no lograron avanzar.

Fue así que el caso terminó en el Tribunal Superior de Londres, con Sting y su empresa Magnetic Publishing Limited, acusados de retener ganancias millonarias.

“Esto se venía gestando desde hace un tiempo. Los abogados intentaron llegar a un acuerdo extrajudicial en repetidas ocasiones, pero no lograron avanzar”, dijo la fuente consultada por The Sun.

Sting (@theofficialsting / Instagram)

Demanda de ex integrantes de The Police contra Sting, ¿es por la canción ‘Every Breath You Take’?

Sting, a través de sus representantes, rechazó que la demanda de sus excompañeros esté relacionada con el tema “Every Breath You Take”, su canción más lucrativa.

Solo por esa canción, Sting recibe alrededor de 635 mil euros al año en regalías, es decir, más de 13 millones de pesos mexicanos.

El tema fue el más vendido de 1983 y sigue generando ingresos por reproducciones, licencias y sincronizaciones.

La banda The Police se formó en Londres, en 1977, con:

Gordon Matthew Thomas Sumner, mejor conocido como Sting, en la voz y el bajo.

Andy Summers en la guitarra

Stewart Copeland en la batería

The Police se separó en 1984, justo cuando se encontraban en la cima del éxito, debido a a tensiones entre sus miembros.

Pese a ello, 23 años después el grupo se reunió en 2007 y realizaron una gira mundial que recaudó millones de dólares.