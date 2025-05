Fans de Jorge Medina y Josi Cuen están preocupados debido a que su concierto en Plaza de Toros México ha sido cancelado.

El show musical de Jorge Medina y Josi Cuen en Plaza Toros de México se llevaría a cabo el sábado 24 de mayo.

Concierto de Jorge Medina y Josi Cuen en Plaza de Toros México es cancelado

Mediante un comunicado emitido por la alcaldía Benito Juárez se anunció la cancelación del concierto “Juntos” de Jorge Medina y Josi Cuen en Plaza de Toros México.

Cancelan concierto de Jorge Medina y Josi Cuen en Plaza de Toros México (@josicuenoficial / Instagram)

Organizadores del evento de Jorge Medina -de 51 años- y Josi Cuen -de 31 años- no cumplieron con la documentación requerida del Programa Especial de Protección Civil.

Por lo que al no garantizar la seguridad de los asistentes, los vecinos e incluso del equipo de los artistas se dio por hecho que este evento se tomó la decisión.

Cancelan concierto de Jorge Medina y Josi Cuen en Plaza de Toros México (Alcaldia Benito Juárez )

La medida no habría tomado por sorpresa a los organizadores de la gira “Juntos” ya que autoridades, días antes, les hicieron saber que la documentación que entregaron estaba incompleta.

Por lo que se les concedió un plazo de tres días para presentar los faltantes y los permisos; sin embargo, al no regularizarse se optó por la cancelación.

¿Dónde se presentarán Jorge Medina y Josi Cuen tras cancelación en Plaza Toros de México?

Hasta el momento de redactar esta nota, Jorge Medina y Josi Cuen no han hablado de la cancelación del evento en Plaza Toros de México.

Mientras que el sitio web de Superboletos sigue vendiendo entradas para el concierto de Jorge Medina y Josi Cuen en Plaza de Toros México.

¿Concierto "Juntos" se llevará a cabo? (Superboletos.com)

Se desconoce si la dupla de cantante aplazará el show programado en el recinto ubicado en la alcaldía Benito Juárez o lo cancelará definitivamente y habrá reembolso de boletos.

Tal incertidumbre ha causado preocupación entre fans:

"Llamen a Dios jajaja. No nos cancelen la Plaza de Toros“, ”nos tienen en ascuas“,

”Por favor salgan a decir qué pasa con la Plaza de Toros, todos los fanáticos hicimos nuestra parte y agotamos la fecha, no nos dejen así“,

”Por favor no me cancelen la Plaza de Toros“, ”Por favor, tengo mis boletos desde el principio, no me hagan esto“, expresan en las redes sociales de la dupla de cantantes.

Cabe mencionar que los exvocalistas de La Arrolladora Banda Limón llevarán su show “Juntos” a Estadio GNP Seguros el 19 de noviembre.