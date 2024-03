Miley Cyrus -de 31 años de edad- se unió a Pharrell Williams para lanzar Doctor (Work It Out) y esta es la letra completa de la canción que “rompió” las redes sociales.

El deseo y el más grande anhelo son los temas principales de Doctor (Work It Out), el cual es una mezcla de pop y groove.

La divertida letra de Doctor (Work It Out) combina perfectamente con la sensualidad de la voz de Miley Cyrus.

Además, la producción de Pharrell Williams, de 50 años de edad, hizo que la melodía fuera perfecta.

¿Qué dice Doctor (Work It Out)? Miley Cyrus supo combinar la diversión con la sensualidad

Doctor (Work It Out) fue creada hace 10 años por Miley Cyrus y Pharrell Williams, pero vio la luz hasta 2024.

Originalmente, Doctor (Work It Out) fue grabada en 2013 e iba a formar parte del álbum de la cantante llamado “Bangerz”, pero no se incluyó.

Juguetona y muy provocativa, Miley Cyrus entona en el inicio de Doctor (Work It Out): “Podría ser tu médico y tu enfermera”.

Doctor (Work It Out) tiene una letra llamativa y sugerente, la cual habla del deseo por una persona.

Tu eres mi amante te doy todo De alguna manera nos apagamos Nos desviamos del carril de los amantes Dejemos lo pasado en el pasado Doctor (Work it Out) de Miley Cyrus

La letra de Doctor (Work It Out) también habla de las ganas de una persona por salvar a otra y sanarla de algún relación anterior.

Esto dice la letra completa en español de Doctor (Work It Out) de Miley Cyrus

La sugerente melodía tiene un ritmo contagioso que incita al baile pues la voz de Miley Cyrus combina perfectamente su estilo con el de Pharrell Williams en Doctor (Work It Out).

Esto dice la letra de Doctor (Work It Out) de Miley Cyrus en español:

Bueno, podría ser tu médico Y yo podría ser tu enfermera Creo que veo el problema Sólo va a empeorar La medicina que te dio Bueno, eso nunca funcionará Necesito frotarte nena Antes de que su cuerpo estalle Déjame trabajar. Déjame trabajar, sí Déjame resolverlo ¿Quieres resolverlo? Sí Eres mi amante Te doy todo De alguna manera aparecemos ¿Nos convertimos en amantes? Vamos a lo hecho, hecho está Olvida lo que ha dicho Eres mi amante Eso te hace mía para reclamar porque tengo ganas de solucionarlo, sí Bebé si quieres porque tengo ganas de solucionarlo Además de lo que va a hacer Bueno, podría ser tu médico Y yo podría ser tu enfermera Creo que veo el problema Sólo va a empeorar La medicina que te dio Bueno, eso nunca funcionará Necesito frotarte nena Antes de que su cuerpo estalle Déjame trabajar Déjame trabajar, sí Déjame resolverlo Quiero resolverlo, sí Eres mi amante No digo nada Tengo que cubrir Cariño, ella no trajo Vamos a lo hecho, hecho está Sé que has cambiado Eres mi amante No hay razón para explicar porque tengo ganas de solucionarlo Bebé si quieres porque tengo ganas de solucionarlo Además de lo que va a hacer Bueno, podría ser tu médico Y yo podría ser tu enfermera Creo que veo el problema Sólo va a empeorar La medicina que te dio Bueno, eso nunca funcionará Necesito frotarte nena Antes de que su cuerpo estalle Déjame trabajar. (déjame trabajar) Déjame trabajar, sí Déjame resolverlo ¿Quieres resolverlo? (¿ quieres resolverlo? ), sí ¿Estás en la cerca? No me hagas perder el maldito tiempo ¿Estás en la cerca? Ponte del lado derecho ¿Estás en la cerca? Antes de que lo deje pasar Oh, sí, la hierba es más verde Se pone más verde todo el tiempo porque tengo ganas de solucionarlo Bebé si quieres porque tengo ganas de solucionarlo Además de lo que va a hacer Podría ser tu médico Y yo podría ser tu enfermera Creo que veo el problema Sólo va a empeorar La medicina que te dio Bueno, eso nunca funcionará Necesito frotarte nena Antes de que su cuerpo estalle Déjame trabajar. Déjame trabajar, sí Doctor (Work It Out) de Miley Cyrus

Por otro lado, la estética del video de Miley Cyrus dejó impactos a sus fans, pues combinó a la perfección su glamour con su extravagancia.

El peinado de Miley Cyrus fue el mismo que usó en los Premios Grammy 2024.

Miley Cyrus usa un atuendo negro con plateado muy elegante, el cual combinó con zapatos negros de baile.

El baile de Miley Cyrus en Doctor (Work It Out) es verdaderamente hipnotizante, pues sus movimientos combinan a la perfección con los largos flecos de su vestido y la sensualidad es el tema principal.