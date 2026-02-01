El rapero español Delaossa cayó de 20 metros en su concierto en la Movistar Arena de Madrid, pero aún con cabestrillo en un hombro siguió dando show a sus fans.

Apenas habían transcurrido unos minutos del inicio del show el 31 de enero de 2026, cuando Delaossa de 33 años de edad, sufrió una fuerte caída cuando el arnés de seguridad falló.

Delaossa cae de 20 metros al fallarle su arnés de seguridad

El rapero Delaossa vivió una terrible caída de 20 metros de altura mientras ocurría su concierto en la Movistar Arena de Madrid el fin de semana y motivo por el que terminó con un cabestrillo.

Según videos mostrados por fans que asistieron al concierto, el show iba a la mitad cuando el español subió a una plataforma de 20 metros de altura para dar un brinco, pero su arnés de seguridad falló.

Aunque por la baja en las luces no se pudo capturar de forma precisa la forma en que el rapero cayó, reportes aseguran que quedó tendido en el piso por varios segundos.

He went from delaossa to selaostia pic.twitter.com/Nc8JnQeNl5 — ACB Centel (@ACBCentel) January 31, 2026

Fue con la ayuda de su equipo técnico que Delaossa logró incorporarse para recibir atención médica.

Delaossa tuvo dislocación de hombro por su caída de 20 metros de altura

Delaossa tuvo una falla en el arnés de seguridad que usó para dar un brinco a 20 metros de altura y que lo llevó a terminar con el hombro dislocado.

Según los asistentes, se informó que Delaossa se dislocó el hombro y tuvo contusiones en un costado, por lo que tuvieron que darle atención médica.

Tras varios minutos, el rapero español volvió al escenario a terminar su show, pero este finalizó el hombro izquierdo de Delaossa sostenido por un cabestrillo.

Pese a ello, fans aplaudieron que el rapero haya vuelto al escenario aún con el hombro dislocado y más porque ocultó el dolor que la caída le causó para generarle alegría a los asistentes.

Por redes sociales, Delaossa se compartió en una foto con el cabestrillo, en silla de ruedas y afuera de una ambulancia, agradeciendo a sus fans por la noche con un “os quiero”.