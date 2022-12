“No rendirse es la misión”, es la frase que caracterizaba a Neto Reyno, el rapero mexicano, que murió a los 40 años de edad, y quien tenía mucha cercanía con Alemán.

Ayer 19 de diciembre, trascendió que Neto Reyno, el rapero nacido en Monterrey, Nuevo León, murió, lo que ha desatado la duda sobre qué fue lo que le pasó.

Aunque Neto Reyno no alcanzó una popularidad como Alemán o Santa Fe Klan -por mencionar algunos- su muerte ha dejado corazones destrozados en la escena del rap.

Neto Reyno nunca se mostró enfermo y tampoco nunca compartió que su cáncer estuviera en etapa terminal, pero esto trascendió al día de su muerte.

Su familia -sin dar demasiadas explicaciones- compartió que Neto Reyno, el amigo de Alemán de 32 años de edad, murió y sería velado.

Sin embargo, el que muriera de forma sorpresiva ha llamado la atención, saliendo a flote que el rapero luchaba contra el cáncer.

Por los post del rapero y de su esposa Mariel Caldera, se sabe que el músico tenía cáncer y aunque sabían que el final podría llegar pronto lucharon junto a sus cercanos.

Incluso, ahora tiene sentido su frase “No rendirse es la misión”, misma con la que fundó su propia marca de ropa.

Fue el 31 de agosto que en su cuenta de Facebook personal y pública, Neto Reyno compartió que el 1 de septiembre de este año, iniciara con su quimioterapia.

Aunque normalmente en su Facebook público no compartía sobre la enfermedad, en el personal solía compartir versos sueltos sobre la situación que pasaba.

“Estoy enfermo y no en forma, pero de todas formas voy a Renacer, esto no es juego y no es broma, tengo un enemigo que vencer”.

Neto Reyno en Facebook.