¿De qué habla VTR3 de Danna? La canción fue elegida como el tema oficial de la serie Serpientes y Escaleras de Netflix.

Fue en abril del 2024 que Danna -de 29 años de edad- sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su álbum Childstar, el cual marca un antes y después en su carrera.

Ha sido tal el éxito de Childstar que una de sus canciones se convirtió en el tema oficial de la serie Serpientes y Escaleras y a continuación te decimos de qué habla.

Serie Serpientes y Escaleras (@german.bracco / Instagram)

¿De qué habla VTR3 de Danna, tema oficial de la serie Serpientes y Escaleras de Netflix?

Gran especulación se ha generado con el estreno en Netflix de la serie Serpientes y Escaleras, la cual cuenta con un gran elenco.

Sin embargo, la serie Serpientes y Escaleras además cuenta con una gran banda sonora y una canción de Danna fue elegida el tema oficial.

Se trata nada más y nada menos que de VTR3, canción que forma parte del álbum Childstar de Danna.

VTR3 es un himno de empoderamiento, autoaceptación y confianza, ya que aborda la libertad personal y la importancia de ser uno mismo.

En VTR3 se combina elementos de música electrónica con una base rítmica experimental, se trata de un tema enérgico y desafiante que caracterizarían la serie Serpientes y Escaleras.

A través de VTR3, Danna celebra la fuerza y la independencia de la mujer, reafirmando que puede ser la dueña de su destino.

En VTR3 Danna señala que la verdadera liberación y felicidad provienen de la autenticidad y de vivir sin las restricciones impuestas por otros.

Esta es la letra de VTR3 de Danna, tema oficial de la serie Serpientes y Escaleras de Netflix

NENA

REINA

JEFA

Drama

Fama

Villana

Es bailarina

Mama

Cita

Musa

Exquisita

Ella, la jefa

Ella, la reina

Pelinegra sirena

Con piel canela

Ella, la jefa

Ella, la reina

Pelinegra sirena

Con piel canela

Be myself

To set me free

Be myself

To let me live

Be myself

In extasy

In extasy

In extasy

Be myself

To set me free

Be myself

To let me live

Be myself

En éxtasis

En éxtasis

En éxtasis