Fans de Danna Paola están creando un odio-amor por la cantante, pues ahora que cantó Aún te quiero conquistó a más de uno con su imponente voz.

Hace unos días, Danna Paola -de 28 años de edad- se hizo viral por responder a una fan que le criticaba su más reciente sencillo Aún te quiero.

Y muy a pesar de estas críticas, Danna Paola anda triunfando en las grandes ligas, pues ahora la mostró para Gallery Sessions y más de uno tuvo la piel chinita por su voz e interpretación.

¿Danna Paola no soportó? Explota contra los fans tóxicos que no les gusta su nueva música

La foto de Danna Paola que desató críticas por su peso e ignoró su petición de no hablar de su cuerpo

Hace tres días, Danna Paola lanzó Aún te quiero con video oficial, canción de desamor donde demuestra ya no ser de un solo género musical, sino ser una artista completa.

Sin embargo, la forma en que la presentó o lo que últimamente está haciendo con su carrera no está siendo del gusto de todos sus fans y los reclamos no faltaron.

Pero muy a pesar de ello, Danna Paola está mostrando que su giro como artista le está abriendo nuevas puertas, como el estar en Gallery Sessions.

Ayer 7 de diciembre, Danna Paola estrenó Aún te quiero en Gallery Session desde la CDMX.

En este formato en que Amazon Music colabora, Danna Paola se suma a la lista de artistas variados que han participado como:

Wendy Guevara no fue a la boda de Kimberly La Más Preciosa ¿Porque no la invitó? Esto sabemos

FOTOS: La nieta de Flor Silvestre que heredó toda su belleza y no es Ángela Aguilar ni Majo Aguilar

Sin embargo, Danna Paola no es la primera cantante mexicana en este formato musical, pues la primera fue Julieta Venegas de 53 años de edad.

Danna Paola estrenó Aún te quiero en Gallery Sessions y la forma en que mostró su voz y su interpretación dejó enamorados a varios.

Aunque algunos de los fans de Danna Paola le reclamaron por la forma en que está manejando su carrera, más de uno quedó enamorado por Aún te quiero en este formato.

Y es que no solo están aplaudiendo el talento vocal de Danna Paola, sino la forma en que interpreta cada frase dolida de Aún te quiero.

“Danna Paola es la mejor vocalista e intérprete que ha tenido México en los últimos años y no está a discusión de nadie”.

“Cuando digo que Dana es una de las mejores artistas que tiene la industria lo digo en serio. Miren solamente la interpretación acá, cómo transmite exactamente el mensaje, la rabia de la letra, las miradas, los gestos, todo está allí. Danna Paola you did it again”.

Usuario de Twitter.