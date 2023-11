¿Danna Paola no soportó o no tenía que soportar? A un día del estreno de su sencillo “Aún Te Quiero”, la cantante explotó contra un fan tóxico porque le reclamó sobre su nueva música.

Danna Paola -de 27 años de edad- ha sido sincera, se está mostrando como verdaderamente es, pues anteriormente hasta su música estaba pensada solo para vender la imagen que le crearon.

Sin embargo, parece que a Danna Paola ya llegó al límite de que las críticas a su nueva música sean comentarios pasivo agresivos, y ya hasta bloqueó a la cuenta fan que la tundió.

Una cuenta fan de Danna Paola, que lleva por nombre ‘Versatilcs’ compartió su malestar a cómo se está manejando la carrera de su ídola con sus últimos lanzamientos.

Ayer 23 de noviembre, se estrenó “Aún Te Quiero”, un nuevo sencillo de Danna Paola, que para el fan le dejó claro que “tiene un pésimo equipo de trabajo”.

La fan de Danna Paola se atacó porque sus últimas canciones no son comerciales , y su parecer, hasta parece que ahuyentan a sus fans.

“La selección de singles no ha sido la correcta, pues bien TQH y ATQ pudieron ser perfectamente tracks, but no singles, ya que se trata de atrapar al público con algo más ‘comercial’ no ahuyentarlo”.

Asimismo, criticó el que Danna Paola esté estrenando sus canciones con lyric video , en vez de videos musicales, “perjudica el rendimiento del single”.

A su crítica le sumó el tiempo entre singles y la promoción, playlist, portadas, que a su parecer es muestra de que no la están sabiendo “promover”.

El fan señaló en este momento de la carrera de Danna Paola es necesario “que vuelva a atraer la atención”, aprovechando los seguidores que tiene en redes.

Y finalmente mandó un tweet muy directo para su ídola Danna Paola, dejándole ver “tienes que separar lo personal de lo laboral”, además le dejó claro “tu presencia en la industria no es un juego”.

Hablemos del porqué @dannapaola tiene un pésimo equipo de trabajo actualmente: 1.- La selección de singles no ha sido la correcta, pues bien TQH y ATQ pudieron ser perfectamente tracks, but no singles, ya que se trata de atrapar al público con algo más “comercial” no ahuyentarlo

Y aunque los comentarios del fan pudieron haberse perdido entre miles de fans de Danna Paola, no fue así y ella le respondió sarcásticamente con un:

Debes saber que el pleito de Danna Paola con su fan no termina bien y enseguida te contamos el motivo.

Danna Paola se llevó un hilo de 5 tweet de una cuenta fan que le dejaba ver que no la estaba armando con a nueva música que estaba lanzando, situación que enfureció a la cantante.

Además de responderle sarcásticamente, Danna Paola le dedicó varios tweets y hasta un bloqueo se llevó la pobre cuenta de fan.

Pese a que el fan de Danna Paola aceptó la sarcástica propuesta de ser su mánager y hasta le dijo “no te ataques amor”, la cantante no dará vuelta atrás.

Tomando su cuenta de Twitter, Danna Paola comenzó por expresarse sobre esos “fans tóxicos”, que solo se preocupan por el número de reproducciones.

Señaló “WTF” sobre aquellos “fans” que le piden hacer “música más comercial” y fue clara diciendo “mi música no es competencia, no es un concurso”.

Fue claro que Danna Paola vio el hilo que le dedicaron, pues además el propio fan exhibió que su ídola lo terminó bloqueando.

Enseguida, la cantante siguió escribiendo tweets sobre lo tóxicos que se había vuelto sus fans cuando decidió darle un giro a su carrera.

Danna Paola incluso llamó a sus fans a “aceptar que aquí no es tu lugar” si ya no les gustaba la música que actualmente está creando, pero pidió “no intoxiques a los demás”.

“Ustedes solitos se han contaminado de esta toxicidad, no podemos tener un lanzamiento en paz por que ahora todos se creen managers, productores, compositores, PR, hasta disqueras… ser “fan” de un artista es conectar con la MÚSICA que hace, y si no conectan creo que es bueno aceptar que aquí no es tu lugar, y está bien, no intoxiques a los demás, aquí no quiero eso”.

Danna Paola, cantante.