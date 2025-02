Tras darse a conocer su ruptura con Valeria Zepeda, Dani Flow ha tomado una drástica decisión respecto a su carrera.

Dani Flow, también conocido como el ‘Rey del morbo’, se retira de la escena musical luego de que su relación poliamorosa no funcionara.

Sus haters sonríen, pero es importante mencionar que el retiro de Dani Flow -de 29 años de edad- es temporal.

Dani Flow, cantante. (Daniel Augusto / Cuartoscuro)

Dani Flow complace a sus haters; se retira de la música

Mediante su cuenta de Instagram, Víctor Daniel Ayala Valladares, conocido artísticamente como Dani Flow, compartió una sesión fotográfica que lo muestra junto a sus dos hijas.

Una vez que obtuvo la atención de sus seguidores de la red social, Dani Flow anunció su retiro temporal de la escena musical.

El polémico cantante se tomará un descanso para poner orden en su vida, pero promete regresar para lanzar canciones de reguetón en solitario.

“Me voy a tomar un break para ordenar mi vida privada y regresar con todo el enfoque necesario. Sé que mi público quiere canciones de Reggaeton y en solitario y se las voy a dar, nos vemos pronto” Dani Flow

Fracasa relación poliamorosa de Dani Flow

El anuncio de su retiro llega a días de que Dani Flow contrajera nupcias con Jocelyne Lino, quien es madre de su primera hija.

Matrimonio que no le gustó a Valeria Zepeda -de 18 años de edad- quien decidió terminar con la relación poliamorosa que mantenía con Dani Flow.

Según lo declarado por el cantante, la ruptura fue inesperada, pero ambos intentan abordar la situación madurez por su hija en común.

El escándalo se hizo mayor días más tarde, cuando Dani Flow sorprendió al anunciar que Jocelyn Lino está embarazada.

“Aunque parezca que yo acomodo todo para que así suceda, la verdad es que estoy teniendo una semana bastante shockeante, jamás jugaría con una separación o un embarazo para promocionar mi música”

Dani Flow (Dani Flow Instagram)

Piden a Dani Flow no regresar a la industria musical

Mientras que Dani Flow intenta poner en orden su vida, razón por la que se tomará un descanso, detractores le piden no regresar a la industria musical.

“Sí que se largue”, “Ya no regreses”, “Si quieres no vuelvas, no haces falta”, “A estas fotos si le dará like”, “Tómate 100 años”, expresan en redes sociales.

Sin embargo, sus fieles seguidores le expresan su cariño y apoyo así como aplauden la decisión de pausar su carrera para arreglar su vida sentimental.

Pero, sobre todo, para que Dani Flow cuide a sus hijas.