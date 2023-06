Shakira y Manuel Turizo lanzaron una nueva canción titulada “Copa Vacía” pero, ¿la letra habla acerca de Gerard Piqué?

Esta no sería la primera vez que Shakira revelaría detalles de su relación con Gerard Piqué a través de sus canciones.

Por lo que “Copa Vacía” podría tener oculto un nuevo trasfondo de cómo fue el deterioro de su matrimonio.

“Copa Vacía” se lanzó de manera oficial el jueves 29 de junio de 2023 en Estados Unidos y Latinoamérica.

El video oficial de la canción muestra a una Shakira caracterizada como una sirena mientras canta a la par de Manuel Turizo.

Aquí te presentamos la letra completa de la canción “Copa Vacía”, así como su significado y sus posibles referencias a Gerard Piqué.

"Copa Vacía" de Shakira y Manuel Turizo (YouTube | Toma de video)

¿“Copa Vacía” habla de Gerard Piqué? Esto dice la letra de la canción de Shakira y Manuel Turizo

Al escuchar “Copa VacÍa”, la nueva canción de Shakira y Manuel Turizo, se entiende que aborda el tema de una relación que se empieza a desgastar.

Es decir de una pareja que llegó a ese punto en el cual una de las partes trata de salvar lo que alguna vez fue la relación, pero que no hay una respuesta por parte de la otra persona:

¿Lo ves? Así A este ritmo no puedo seguir Ya no sé qué más hacer Para obtener más de ti ¿Por qué no quieres cuando yo quiero? Estás más frío que el mes de enero Pido calor y no das más que hielo, oh, oh "Copa Vacía" de Shakira y Manuel Turizo

Este constante rechazo genera una sed insaciable por parte de la persona que intenta luchar por que sigan juntos como pareja.

En este sentido, la “copa vacía” representa la relación que se deterioró, pues en su interior ya no queda nada de ese dulce néctar del que alguna vez gozaron juntos.

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía, ah, ah, ah "Copa Vacía" de Shakira y Manuel Turizo

"Copa Vacía" de Shakira y Manuel Turizo (YouTube | Toma de video)

¿Pero por qué se fue deteriorando esta relación? Es algo que se explica en el siguiente verso, pues se canta qué es lo que ha estado haciendo la persona que se aleja y rechaza.

Por lo que se puede escuchar, la otra parte no pone atención a su relación ni a su pareja por estar atendiendo asuntos de trabajo y negocios.

Esto podría ser una referencia a Gerard Piqué, pues recordemos que, a demás de futbolista, también se desempeñó como empresario.

Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien, mi amor, un poquito de ocio Relájate aquí, en el sofá, y dame tu atención Oh, oh-oh-oh No hay que ser poeta pa’ endulzarme el oído Suelta el teléfono, usa tu mano conmigo Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo Oh "Copa Vacía" de Shakira y Manuel Turizo

"Copa Vacía" de Shakira y Manuel Turizo (YouTube | Toma de video)

Antes, la copa -es decir la relación- estaba llena de agua dulce y refrescante, que era lo que saciaba a esta persona, pues se sentía correspondida.

Pero ahora lo único que le ofrece su pareja son besos salados, de unos labios resecos que hace mucho no beben de la copa que dejó vaciar.

Unos besos que ya no sacian y que provocan la sed de su pareja, quien se ve obligada a querer beber de una “Copa Vacía”.

Tus besos son de agua salada Bebo y no me calma nada Te espero y me desilusionas Y así no funciona "Copa Vacía" de Shakira y Manuel Turizo

"Copa Vacía" de Shakira y Manuel Turizo (YouTube | Toma de video)

“Copa Vacía” de Sakira y Manuel Turizo: Letra completa

¿Lo ves? Así

A este ritmo no puedo seguir

Ya no sé qué más hacer

Para obtener más de ti

¿Por qué no quieres cuando yo quiero?

Estás más frío que el mes de enero

Pido calor y no das más que hielo, oh, oh

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía, ah, ah, ah

Siempre estás ocupado con tanto negocio

Te haría bien, mi amor, un poquito de ocio

Relájate aquí, en el sofá, y dame tu atención

Oh, oh-oh-oh

No hay que ser poeta pa’ endulzarme el oído

Suelta el teléfono, usa tu mano conmigo

Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo

Oh

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía, ah

Como si no sintiera nada

Ahora me miras tan diferente

Y yo nadando en contra ‘e la corriente

Me tiene en la calle buscando

Con qué llenar este vacío que se siente

Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona

Reanimando un corazón que no reacciona

No quiero intentarlo con otra persona

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía, ah, ah, ah

Tus besos son de agua salada

Bebo y no me calma nada

Te espero y me desilusionas

Y así no funciona

Pero no quieres cuando yo quiero

Estás más fría que el mes de enero

Te doy calor, pero tú siempre hielo, oh-oh, oh-oh