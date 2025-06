Hoy jueves 5 de junio regresa la banda británica de rock alternativo The Libertines a México en concierto.

Por lo que te tenemos los detalles los detalles de setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de nada en el concierto de The Libertines en Pepsi Center WTC.

Setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de The Libertines en Pepsi Center WTC hoy 5 de junio

Tras 9 años, The Libertines regresa a nuestro país para dar sólo una única fecha en concierto desde el Pepsi Center WTC hoy 5 de junio, por lo que los detalles de setlist de canciones, horario y telonero te los dejamos a continuación:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista invitado previo

Setlist de canciones: 23 temas en vivo aproximadamente

The Libertines (The Libertines )

Así sería el setlist de canciones para el concierto de The Libertines en Pepsi Center WTC hoy 5 de junio

El concierto de hoy 5 de junio con The Libertines en Pepsi Center WTC promete ser una noche inolvidable con lo mejor de su rock británico.

Por lo que se espera que The Libertines toquen sus mayores éxitos a lo largo de sus más de 20 años de carrera.

Así como sus fans en México escuchar en vivo los temas de su más reciente álbum All Quiet on the Eastern Esplanade de 2024, el cual marcó el regreso de The Libertines después de nueve años de no lanzar música nueva.

Por lo que el setlist de canciones para el concierto de The Libertines en Pepsi Center WTC hoy 5 de junio sería: