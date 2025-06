La banda Marrano Rosa realizará en concierto, un homenaje a Pink Floyd Happening en la Arena CDMX como parte de su Tour Wish You Were Here 2025.

Por lo que acá te decimos si ya hay precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es el concierto en Arena CDMX.

¿Cuándo es el concierto de Marrano Rosa a Pink Floyd Happening en la Arena CDMX?

Te compartimos la fecha de concierto de Marrano Rosa como tributo a Pink Floyd Happening en la Arena CDMX:

Fecha concierto: Jueves 11 de septiembre de 2025

Marrano Rosa celebra los 50 años del disco Wish You Were Here, por lo que se espera un concierto único para todos los fans de Pink Floyd.

Marrano Rosa tributo a Pink Floyd Happening Arena CDMX 2025 (@marranorosa / Instagram)

¿Ya hay precio de boletos para el concierto de Marrano Rosa a Pink Floyd Happening en la Arena CDMX?

Aún no se han confirmado los precios para el concierto de Marrano Rosa a Pink Floyd Happening 2025 en la Arena CDMX.

Sin embargo, te compartimos los precios del tributo de Marrano Rosa a Pink Floyd del 2024 en el Pepsi Center WTC:

General: 732 pesos

Sección 1, 2 y 3: 854 pesos

Box: Mil 159 pesos

Citi: Mil 464 pesos

Por lo que para este 2025, los precios del concierto podrían ser similares al del año pasado, aunque un poco más caros por el cambio de recinto.

¿Cuándo es la fecha de preventa del concierto de Marrano Rosa a Pink Floyd Happening en la Arena CDMX?

No habrá fecha de preventa para el concierto de Marrano Rosa tributo a Pink Floyd Happening en la Arena CDMX.

Esto, ya que la venta de boletos se llevará a cabo para el público general.

Por lo que acá te compartimos la fecha de venta general del concierto de Marrano Rosa a Pink Floyd Happening:

Fecha venta general: Jueves 5 de junio de 2025